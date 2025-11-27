郭碧婷罕曬6美照「撞臉向太」　網看傻：第一眼以為是婆婆

記者陳芊秀／綜合報導

女星郭碧婷與向佐結婚6年，育有一子一女，且深獲婆婆向太陳嵐疼愛與讚賞，婆媳關係羨煞眾人。她近日分享新照，網友驚呼：「第一張好像向太。」最新近照引發網友討論。

▲郭碧婷曬近照，長相越來越像婆婆向太引發討論。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷曬出多張照片，形容「抖落一些庫存」，其中第一張是用魚眼鏡頭拍攝的大頭特寫。照片中她將頭髮全部盤起，露出光潔飽滿的額頭，對著鏡頭露出燦爛笑容，雙手張開秀出美甲。就是這個角度與神情，被眼尖網友發現竟然與向太年輕時極為神似，尤其是那雙靈動大眼、高挺鼻樑以及笑起來的弧度，甚至連飽滿的面相都如出一轍。甚至有網友製作對比圖，將年輕時的向太與現在的郭碧婷放在一起，兩人無論是五官輪廓還是氣質，都有著驚人的相似度。

▲網友認為郭碧婷分享的第一張照片，像極了婆婆向太。（圖／翻攝自微博）

▲郭碧婷分享多張美照。（圖／翻攝自微博）



▲陸網將郭碧婷、向太年輕時候臉蛋對比，認為五官相似度高。（圖／翻攝自微博）



而郭碧婷公開照片後，有網友驚呼：「媽呀！第一張和婆婆真的像」、「第一眼還以為是向太」、「果然是不是一家人不進一家門，婆媳倆越來越像了」。另外也有粉絲持不同看法，認為「一點都不像，郭碧婷是個很有主見而且很有責任心的獨立女性」，強調她有自己的獨特魅力。

▲郭碧婷、向太是否長相相似引發不同討論。（圖／翻攝自微博）