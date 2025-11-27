演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

▲朱孝天本月中在廣東陽江辦個人演唱會，獨唱〈流星雨〉仍吸引全場大合唱。（網路圖片）



圖文／鏡週刊

F4下個月將在上海舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，傳出朱孝天被排除在外；他近期把重心放在個人巡演，11月15日現身廣東陽江開唱，現場目測約兩千多名觀眾，但多名網友分享表示，接近開演時仍有大片空位，有人甚至用人民幣50元（約新台幣211元）的「晚鳥票」就能「撿漏」進場，場面再次引發熱議。

▲朱孝天演唱會票房不理想，售票網站都可看到3.8折起的折扣。（網路圖片）



朱孝天自7月啟動個人巡演，首場南京站滿座率不佳，後續更宣布取消廣州場，坦言演出仍需調整。他也自曝，相信音樂曾希望他把重心放在F4相關事務、個人活動儘量減量。他承諾會再補給歌迷，但本月在可容納近四千人的廣州陽江體育館登台時，人民幣680元至280元（約新台幣3007元到1238元）的票價還祭出3.8折「骨折價」，場內依舊可見不少空位，人氣狀況令人擔憂。

▲網友爆料疑似因為進場狀況不理想，「歌手說不到八成上座率不開唱。」（網路圖片）



爭議更在15日當天被推上高點。有網友爆料「歌手說不到八成上座率不開唱，後面都是25元或免費進場」，而演唱會確實比原訂時間晚了半小時才開始，讓外界更聚焦是否因上座壓力而延遲演出。朱孝天當晚演唱〈晴天〉、〈沖撞〉、〈愛不停止〉等作品，也翻唱〈旋木〉、〈情人〉等經典歌曲；在〈大約在冬季〉哽咽落淚時，一度被猜測與F4無法合體有關。他現場坦言小姨於當日清晨離世，「這是我最後一次唱歌給小姨聽」，場面瞬間沉重。

▲朱孝天除了唱自己的歌曲，也唱了《流星花園》主題曲〈情非得已〉。（網路圖片）



朱孝天也唱了《流星花園》主題曲〈情非得已〉，以〈流星雨〉劃下句點，但仍有不少網友認為單飛詮釋經典不對味，「〈流星雨〉就該四個人一起唱」、「跟F3合體不行嗎？」紛紛把焦點再度拉回他近年面臨的「單打獨鬥挑戰」。朱孝天雖在直播強調「我是提供情懷，不是消費情懷」，但拋開團體光環後，個人演唱會能否穩住票房與人潮，仍是他接下來最大的考驗。

▲演唱會上，朱孝天透露親戚於演唱會當天清晨去世，讓他唱得數度哽咽。（網路圖片）





