白冰冰吉隆坡開唱　感動哽咽「看到一輩子的朋友」

記者葉文正／台北報導

白冰冰今年邁入70歲，從未因歲月讓自己腳步停滯不前，堪稱演藝圈的不老傳奇，日前她前往馬來西亞舉行「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲特別組團前往應援，讓白冰冰在台上感動哽咽，她說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」

▲白冰冰前往馬來西亞開唱。（圖／長興影視）

近來，白冰冰旗下的得意門生陳思瑋、明亮與蔡亞露，只要出席任何外場活動，總能吸引死忠粉絲高舉燈牌、熱情尖叫。白冰冰欣慰他們的成長茁壯之餘，也忍不住反思，自己表演時好像很少有粉絲助陣，友人就笑說：「年輕歌手的粉絲比較熱情追星，妳的粉絲多是社會菁英、貴婦與董事長，不可能像他們那樣熱情吶喊。」因此她趁著前往馬來西亞吉隆坡的演唱會，特別邀約五十餘位粉絲好友前往支持兼旅遊，並在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》分享內容(https://youtu.be/BLLKo4yehKE)，她笑言：「我堅信董事長與貴婦們也會有熱情火花！」

▲白冰冰前往馬來西亞檳城的食物狂想館參觀。（圖／長興影視）

白冰冰18年前曾在馬來西亞吉隆坡舉行「菅芒花也有春天」個人演唱會，18年後她又再訪，與龍千玉、張秀卿、蔡小虎、沈文程、阿吉仔一起舉行演唱會，擔任壓軸演出，演唱〈阿娜達〉、〈舞池〉、〈體會〉、〈喝酒講酒話〉等熱門歌曲，前往應援的台灣粉絲不斷吶感「冰冰姐，我愛你」，讓她開心又感動。

▲台灣粉絲也到場力挺。（圖／長興影視）

從踏上馬來西亞的第一天開始，白冰冰每天都被感動圍繞，此行粉絲自備應援物，看著這群事業有成的董事長和貴婦們，為她的舞台演出忙碌準備布條與燈牌，甚至爬上欄杆懸掛橫幅。她感恩地說：「此刻我心中的悸動，將成為一生最珍貴的回憶。」事後，白冰冰知道大家為了帶燈牌用的電池，不能放行李箱，只能分裝在手提行李帶過去，讓她特別感動，「心意無價，我前面的人生這麼辛苦，老天爺很補償我，給我這麼棒的粉絲和朋友。」

白冰冰也特別為粉絲團取名為「冰友會」，並表示：「回饋冰友會，最好的方式就是陪大家一起旅遊、拍照、共享美食與住宿。」此次組團前往的人數眾多，分乘兩輛遊覽車，白冰冰貼心的每天換車與粉絲近距離互動。此行無論男女，彷彿都年輕了許多，白冰冰笑稱：「大夥兒出發時是紳士淑女，返程時個個活潑熱情。」她期待下一次，再度呼朋喚友，攜手同遊！