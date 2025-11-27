虐哭粉絲！ 泰GL劇《雲霄飛車》SPN來台　三角戀「三選二」太殘忍

記者蕭采薇／台北報導

真是「泰」稀有，創泰百GL（GIRL LOVE）見面會以三人的單數形式會粉絲紀錄！泰國知名製作公司Motion Minds Entertainment公司旗下的GL演技派組合Shelly、Pundao與Neko，簡稱SPN，宣布即將帶著造成兩派粉絲論的人氣GL泰劇《雲霄飛車》（Roller Coaster），來台舉辦第一場海外見面會。

▲《雲霄飛車》播出成功，讓Shelly（左）、Pundao（中）與Neko（中）人氣攀升。（圖／橙映娛樂）

SPN三位女神除了有著無暇臉蛋與姣好身材，雖然甫剛出道，但在公司嚴格訓練下演技不俗，而其中飾演女主角之一Air的Neko，是超人氣GL泰劇《愛填滿空白》（Blank）主角Yoko現實生活中的親姊姊，因此當《雲霄飛車》公布她加入時，再加上她飾演因家族壓力下無奈分手的前任，更是瞬間造成社群訊息爆量，紛紛擔心這部作品「三選二」到底誰會落單？

2025堪稱是GL劇大勢的一年，在眾多作品中，以黑馬之姿受到粉絲喜愛的「Roller Coaster（雲霄飛車）」，敘述帶著對前任Air（Neko飾）的美好回憶、不捨情感卻仍舊殷殷期盼復合的Pure（Pundao飾）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲只有台北場三位一起！Pundao（左上）、Shelly（右上）與Neko（下）合體來台會粉絲。（圖／橙映娛樂）

在她以為誰也無法再進入自己內心世界後，突然Loft（Shelly飾）的現身與追求，逐漸溫暖了自己千瘡百孔的心房，但對Air的執著又無法全然放手，三位演員對於情緒表達到位，幾場哭戲都讓粉絲跟著肝腸寸斷，紛紛氣呼呼罵編劇殘忍，到底選誰才是最圓滿的方式？

即將來到台北辦見面會的三位女神，對她們來說，這是第一次海外場的見面會，也是唯一僅此一場的三人合體現身的見面會，Shelly、Pundao與Neko灑糖預告：「我們完全感受到粉絲的熱情，很期待當天能一同開心互動，當然我們也很期待有空能逛逛市集，品嚐在地美食，所以歡迎大家多多推薦口袋名單！」

▲泰百組合「SPN」Shelly、Pundao與Neko，來台舉辦第一場海外見面會。（圖／橙映娛樂）

不光如此，俏皮問因為是三人行，到時見面會上，若遇到有一人恐落單被冷落怎麼辦？由於戲裡前任與後任有著「剪不斷，理還亂」，兩邊都是最佳，選誰都難以抉擇的戀愛糾葛，沒想到三位女神逗趣賣著關子說：「見面會上確實會有這可能，但不擔心自己會是落單的那一個，因為我有粉絲陪我！」寵粉的她們也預告見面會將準備豐富的舞台內容，帶給大家難忘的回憶，售票請洽KKTIX。