Threads Line FB IG

廉世彬遭伸鹹豬手「身心極大折磨」
今晚雨擴大！　「下最多」地區曝
《換乘戀愛4》特別嘉賓是Jennie
李沐陷三角戀崩潰自問「能同時愛兩人嗎？」　宋柏緯成全情敵竟喊：超爽

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》邀請人氣男星振永、金鐘獎女星李沐、宋柏緯演繹跨國三角戀。李沐片中周旋兩男，一邊是陪伴自己長大的青梅竹馬，一邊是一見鍾情的韓國跆拳道教練，李沐坦言演出過程中不斷自問：「真的可以這樣嗎？一個人可以同時愛兩個人嗎？一個人真的可以擁有這麼複雜的情感嗎？」

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足，比腕力的橋段打動不少人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲李沐和振永在《那張照片裡的我們》一見鍾情，彼此吸引。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯再扮最強暖男，和李沐合作兩部作品都深情守護她，沒想到從17歲追到20歲，又是一次的成全，不過戲外兩人互讚彼此默契極佳，瞬間到位的情緒讓宋柏緯忍不住高喊：「那感覺真的超爽！」

《那張照片裡的我們》集結金獎團隊打造，故事以1977年桃園中壢事件為背景，講述照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）之間的愛情與友情，三人的命運因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變。電影日前在金馬影展首映，不僅兩場放映秒殺，更在觀眾票選排行榜中榮獲長片第2名，播映後好評不斷。

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足，比腕力的橋段打動不少人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲李沐（中）在《那張照片裡的我們》周旋在宋柏緯（左）和振永（右）之間。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐為戲學客語、攝影，也花了不少時間鑽研70年代的背景與當時人的情感。她飾演的賢英長年有著弘國的陪伴，但金教練的出現動搖了她的內心，李沐透露對當時情感理解多來自身邊的長輩，在她的觀察下，他們的感情比現代人更複雜許多，也讓她在面對兩男時更加陷入糾葛之中。

她說明：「我覺得賢英對金教練的那個情感，最開始是一種好奇、一種有趣，然後漸漸變成一種崇拜，這個崇拜越來越大，還夾帶著金教練對她的好意，變成了像是喜歡的東西。」振永認為金教練對賢英是一見鍾情，他解釋：「金教練一個人來到異地生活，其實並不知道該如何自己走下去，在這樣的狀況下遇見賢英，對他來說是一件很幸運的事，像是生活中出現了一個可以依靠、可以支持的人，對賢英的情感也慢慢地變得更加深刻。」

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足，比腕力的橋段打動不少人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》是一起長大的好朋友。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

對於兩人的感情，李沐解讀：「即便對方不在身邊，但因為那個人曾出現過、在重要時刻給予力量，所以他不會消失，那份感情會在需要勇氣的時候出現，他不是持續發生，但會成長，變成像是一種信仰般的存在。」

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足，比腕力的橋段打動不少人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯飾演的弘國，在電影中默默守護在李沐飾演的賢英身邊。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯先前在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》是17歲的吉他社社長，因喜歡李沐每天為她調製完美比例奶茶，到了《那張照片裡的我們》中成了20歲的熱血青年，依舊默默為李沐付出。再次搭檔李沐，兩人惺惺相惜，宋柏緯表示彼此的默契難用文字形容，他透露其中一場比腕力認輸的戲，他必須成全李沐去愛振永，「那場戲我覺得很深刻，而且我們排戲刻意避免排到最深刻的點上，導演和我們都想保留最新鮮的感覺。」

實際開拍時，兩人保留已久的情緒瞬間到位，他形容就像下載檔案多次在99%按暫停，最後終於完成下載並打開的舒暢感，直呼：「那感覺真的超爽，拍的當下超過癮！」李沐也狂讚:：「和柏緯對戲好像不管重來幾次，我都覺得很好玩，因為他每次都會有點不同，而我會很想要感受那個不同，會讓我心情很好。」

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足，比腕力的橋段打動不少人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足，比腕力的橋段打動不少人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，打造出2025年最浪漫的台韓愛情電影，12月24日聖誕跨年檔全台上映。

 

那張照片裡的我們振永李沐宋柏緯

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
任達華跌倒

任達華跌倒
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

