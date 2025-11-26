李沐陷三角戀崩潰自問「能同時愛兩人嗎？」　宋柏緯成全情敵竟喊：超爽

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》邀請人氣男星振永、金鐘獎女星李沐、宋柏緯演繹跨國三角戀。李沐片中周旋兩男，一邊是陪伴自己長大的青梅竹馬，一邊是一見鍾情的韓國跆拳道教練，李沐坦言演出過程中不斷自問：「真的可以這樣嗎？一個人可以同時愛兩個人嗎？一個人真的可以擁有這麼複雜的情感嗎？」

▲李沐和振永在《那張照片裡的我們》一見鍾情，彼此吸引。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯再扮最強暖男，和李沐合作兩部作品都深情守護她，沒想到從17歲追到20歲，又是一次的成全，不過戲外兩人互讚彼此默契極佳，瞬間到位的情緒讓宋柏緯忍不住高喊：「那感覺真的超爽！」

《那張照片裡的我們》集結金獎團隊打造，故事以1977年桃園中壢事件為背景，講述照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）之間的愛情與友情，三人的命運因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變。電影日前在金馬影展首映，不僅兩場放映秒殺，更在觀眾票選排行榜中榮獲長片第2名，播映後好評不斷。

▲李沐（中）在《那張照片裡的我們》周旋在宋柏緯（左）和振永（右）之間。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐為戲學客語、攝影，也花了不少時間鑽研70年代的背景與當時人的情感。她飾演的賢英長年有著弘國的陪伴，但金教練的出現動搖了她的內心，李沐透露對當時情感理解多來自身邊的長輩，在她的觀察下，他們的感情比現代人更複雜許多，也讓她在面對兩男時更加陷入糾葛之中。

她說明：「我覺得賢英對金教練的那個情感，最開始是一種好奇、一種有趣，然後漸漸變成一種崇拜，這個崇拜越來越大，還夾帶著金教練對她的好意，變成了像是喜歡的東西。」振永認為金教練對賢英是一見鍾情，他解釋：「金教練一個人來到異地生活，其實並不知道該如何自己走下去，在這樣的狀況下遇見賢英，對他來說是一件很幸運的事，像是生活中出現了一個可以依靠、可以支持的人，對賢英的情感也慢慢地變得更加深刻。」

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》是一起長大的好朋友。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

對於兩人的感情，李沐解讀：「即便對方不在身邊，但因為那個人曾出現過、在重要時刻給予力量，所以他不會消失，那份感情會在需要勇氣的時候出現，他不是持續發生，但會成長，變成像是一種信仰般的存在。」

▲宋柏緯飾演的弘國，在電影中默默守護在李沐飾演的賢英身邊。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯先前在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》是17歲的吉他社社長，因喜歡李沐每天為她調製完美比例奶茶，到了《那張照片裡的我們》中成了20歲的熱血青年，依舊默默為李沐付出。再次搭檔李沐，兩人惺惺相惜，宋柏緯表示彼此的默契難用文字形容，他透露其中一場比腕力認輸的戲，他必須成全李沐去愛振永，「那場戲我覺得很深刻，而且我們排戲刻意避免排到最深刻的點上，導演和我們都想保留最新鮮的感覺。」

實際開拍時，兩人保留已久的情緒瞬間到位，他形容就像下載檔案多次在99%按暫停，最後終於完成下載並打開的舒暢感，直呼：「那感覺真的超爽，拍的當下超過癮！」李沐也狂讚:：「和柏緯對戲好像不管重來幾次，我都覺得很好玩，因為他每次都會有點不同，而我會很想要感受那個不同，會讓我心情很好。」

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足，比腕力的橋段打動不少人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，打造出2025年最浪漫的台韓愛情電影，12月24日聖誕跨年檔全台上映。