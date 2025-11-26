台灣視覺系先驅竟是「大咖主持天王」！　 37年前驚人前衛造型曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2026大港開唱將在明年3月21、22日於高雄駁二登場，官方釋出首波卡司，確定邀請被封為台灣「視覺系先驅」的主持大哥陽帆帶來跨世代限定企劃，重現80年代獨樹一幟的視覺風格。

▲▼陽帆堪稱是台灣「視覺系先驅」，40幾年前歌曲造型超前衛。（圖／出日音樂提供、翻攝滾石唱片YouTube）

大港開唱每年最受矚目的「資深藝人特別企劃」向來話題十足，從王彩樺與四分衛、楊烈與滅火器，到去年運用AI科技讓已逝的陳一郎「復活」登台，都掀起熱烈討論。今年邁入20周年，官方鎖定演藝資歷超過40年的陽帆，希望以他的傳奇故事與舞台能量，帶領樂迷穿越時空，再次見證台灣視覺系起點。

陽帆1981年以專輯《揚帆》出道，原以清新少男形象走紅，1988年轉換東家，推出專輯《愛的迷惑》，把臉塗白以歌舞伎風格造型吸引全台注目，被視為當年視覺系潮流的台灣先驅，連曲風都挑戰動感合成器流行（Synth-Pop）樂風，走得相當前面。他之後轉戰綜藝，創造「陽婆婆」的角色、主持《分手擂台》累積高人氣。

▲陽帆確定參戰2026大港開唱。（圖／出日音樂提供）

明年適逢他出道45周年，終於點頭登上大港舞台，更親自點名希望與以爆發力著稱的人氣樂團合作，笑稱：「沒想到待在綜藝界這麼久，還有人記得我曾經也是一位歌手，相當開心大港開唱的邀請，也期待跟聽團仔碰撞出精采火花，至於有沒有機會讓『陽婆婆』現身，大家拭目以待！」ㄧ20週年的2026大港開唱也將延續「實名制」與優先購票制度，預計近期將公布售票資訊。