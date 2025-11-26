樂團成員當眾互相傷害！　遭揭「戴髮片出場」...他還被攻擊「渣男頭」

記者蔡琛儀／台北報導

Who Cares胡凱兒樂團上週連兩晚在LEGACY TERA開唱，門票一開賣即秒殺，兩場吸引逾4000名歌迷到場。演出以影像與敘事貫穿全場，打造從黑夜走向黎明的情緒旅程，其中吉他手嘉恩以全新金髮亮相，被團員笑封「渣男頭」，吉他手方文更爆料鼓手小布「今天有戴髮片」。

▲Who Cares胡凱兒樂團連續兩晚在LEGACY TERA開唱。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

演唱會以〈天黑以前〉開場，把觀眾拉回夜裡最真實的自己，迷惘、不安一一攤開，隨後以〈風平浪靜之後〉帶觀眾穿越內心風暴，直到終章〈春光爛漫〉迎來亮度與回暖。胡凱兒也帶來〈不得不捨得〉、〈停靠〉、〈另一道難題〉等代表作，Acoustic段落更以〈下一次黎明〉與〈你以外的日常〉營造靜謐時刻，並首唱新歌〈明白了我〉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

團員也在台上分享一路走來的心境。方文回憶剛加入樂團時對未來一片茫然，是團員與歌迷讓他重新找到方向；廷曜則談到從十人小場一路唱到兩千人大舞台，期間靠著大家的鼓勵才撐過最難熬的日子，「你們的一句加油，都像在我快沉下去時伸手把我撈住。」感性告白讓現場尖叫不斷。

▲Who Cares胡凱兒樂團。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

安可段宛如「胡凱兒脫口秀」，觀眾喊跳舞，嘉恩立刻跳了兩下，全場笑翻。他們也自嘲募資周邊毛巾誤印成「Who Car」，笑稱歌迷都是「有房有車的尊榮粉絲」，最終在〈惑者〉與〈假象〉大合唱中結束兩晚演出。