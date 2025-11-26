台饒傳奇滿人回來了！　「隔10年再登台演出」粉全暴動

▲▼滿人、熊仔、健志。（圖／龍虎門247音樂日提供）

《龍虎門247音樂日》睽違2年重返舞台，集結嘻哈圈跨世代重量級音樂人參與，而最受嘻哈圈關注的莫過於曾代表一個世代的傳奇人物滿人Manchuker 再次回歸舞台，當年滿人把中、英語饒舌結合，對於押韻技巧及flow都有著重量級貢獻，即使2019年滿人曾與老莫ILL MO 合作單曲，並與蛋堡、荊軻 Jnco、共同主持節目《有夠難約》，但距離登上嘻哈舞台進行完整個人演出已經超過10年之久，消息釋出讓所有嘻哈樂迷陷入瘋狂。

除了滿人，音樂日也力邀多位人氣嘻哈才子參演，熊仔將帶著《∞→0》專輯曲目現身，婁峻碩則說：「我覺得在台灣可以有一個純嘻哈的音樂節，其實很開心很感動。上一次參與這樣的活動，已經至少是五年前了。這一次《龍虎門247 音樂日》是『龍虎門』與『我的檔期』主辦，我非常期待現場的視覺與體驗，這次將帶著完整樂團編制回到最純粹的嘻哈舞台跟大家一起玩！」

而新科金曲歌王呂士軒、被跨世代觀眾選為「台饒最強現場」的 Barry Chen、「台灣嘻哈品質保證」 嘻哈廠牌 Multiverse Music、金音獎得主 Gummy B 也將拿出最燃炸的現場實力共襄盛舉，此外，《龍虎門247音樂日》也促成兩大限定組合，台中嘻哈代表玖壹壹健志攜兩位師弟潤少、LilHao，組成「混血兒聯軍」參戰 247，展現地區文化能量，J.Sheon則將與好兄弟美麗本人共演。

