廉世彬遭伸鹹豬手「身心極大折磨」
今晚雨擴大！　「下最多」地區曝
《換乘戀愛4》特別嘉賓是Jennie
Lulu合體陳漢典…家鄉驚喜加場！最後「冒出李國修聲音」全場哭了

記者黃庠棻／台北報導

由台灣戲劇大師李國修創作、風靡劇壇的經典喜劇《半里長城》，自宣布重啟「笑噴版」巡演以來便引爆搶票熱潮。台北首波5場開賣即出現「一票難求」的盛況，觀眾湧入售票系統，甚至不少戲迷在留言區尋求讓票，表示「這次一定要親眼看到！」可見經典魅力依舊無法抵擋。

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

面對劇迷不斷敲碗、場場幾乎完售，主辦單位終於宣布於2026年3月1日（日）13:30台中國家歌劇院加演一場，讓錯過台北和高雄場次的觀眾，或是想要二刷三刷的劇迷，有機會再次見證「笑到噴淚」史詩級的荒謬喜劇。

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、曾冠東、王辰驊、楊傑宇、劉樸、陳胤錞、張育婷、邱文彥、黃宥哲共同出演，以新舊世代同台的爆發力與默契，為李國修老師留下的經典注入全新靈魂。

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

這部作品闊別舞台十三年，對許多資深劇迷而言，不只是喜劇回歸，更是一份延續創作精神的回應，曾深具影響力的「風屏劇團三部曲」在觀眾心中依舊有不可取代的地位。而《半里長城》更因其「戲中戲」的諷刺、荒謬與情境喜劇張力，被視為最具代表性的喜劇經典之一。

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

本次回歸由藝術總監王月領軍，與導演許栢昂聯手重新打造，在完整保留李國修老師原作劇本的精髓，同時透過演員的演繹與舞台節奏調度，讓喜劇張力更加鮮明，笑料之外也帶出作品耐人尋味的情感層次。

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

《半里長城》最迷人之處在於，它不只是講古裝史劇，而是用「演戲的人」來說關於「我們的人生」。劇情以三流劇團排演秦朝秘史為背景，從華麗史劇到後台荒謬，從報仇與陰謀到心酸與真情，台上台下互相牽動。演員忘詞、臨時加戲、情緒錯置、前台舞台與後台真實情感互相撞擊，創造出一種永遠無法被事先設計的「爆笑節奏」。

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

當歷史戲正在氣勢磅礡、刀光劍影，後台卻也同時上演人生進退與人性對抗，觀眾笑著笑著，竟會看見某種熟悉的真實。台北5場全部完售一路延燒至南部與中部，高雄場、台中原定場次開賣後也同樣出現搶票狀態，有戲迷甚至留言寫下「百看不厭，完全沒有冷場」、「謝幕時聽到李國修老師的聲音，原本笑到不行卻突然鼻酸。」

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

收到台中場次加演，演員們欣喜若狂也忍不住分享喜悅心情。久違重返舞台的郁方笑說「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」杜詩梅則忍不住停靠在路邊，開心回應「太棒了！順應民情！！！YES」

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

而喜劇老魂郭子乾也表示「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」將回到家鄉台中演出的Lulu黃路梓茵更是霸氣喊話「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎！？」而同樣獲得消息的陳漢典與樊光耀，更是異口同聲隔空喊道「特別棒！還不趕快去搶票」

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇，台上演出秦皇秘史的爾虞我詐，不料後台劇團成員的愛恨情仇接續引爆，從上台「報仇」到「下台」辭演，後台的戲竟然比前台還精彩，過程中演員不斷發生忘詞、演出場場脫序，絕對是會讓你笑噴的經典喜劇。

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。

關鍵字

半里長城王月許栢昂郭子乾樊光耀Lulu黃路梓茵陳漢典郁方杜詩梅大愷吳侑函周家寬曾冠東王辰驊楊傑宇劉樸陳胤錞張育婷邱文彥黃宥哲

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

