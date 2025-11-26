Lulu合體陳漢典…家鄉驚喜加場！最後「冒出李國修聲音」全場哭了

記者黃庠棻／台北報導

由台灣戲劇大師李國修創作、風靡劇壇的經典喜劇《半里長城》，自宣布重啟「笑噴版」巡演以來便引爆搶票熱潮。台北首波5場開賣即出現「一票難求」的盛況，觀眾湧入售票系統，甚至不少戲迷在留言區尋求讓票，表示「這次一定要親眼看到！」可見經典魅力依舊無法抵擋。

▲舞台劇《半里長城》驚喜宣布加演。（圖／寬宏提供）

面對劇迷不斷敲碗、場場幾乎完售，主辦單位終於宣布於2026年3月1日（日）13:30台中國家歌劇院加演一場，讓錯過台北和高雄場次的觀眾，或是想要二刷三刷的劇迷，有機會再次見證「笑到噴淚」史詩級的荒謬喜劇。

《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、曾冠東、王辰驊、楊傑宇、劉樸、陳胤錞、張育婷、邱文彥、黃宥哲共同出演，以新舊世代同台的爆發力與默契，為李國修老師留下的經典注入全新靈魂。

這部作品闊別舞台十三年，對許多資深劇迷而言，不只是喜劇回歸，更是一份延續創作精神的回應，曾深具影響力的「風屏劇團三部曲」在觀眾心中依舊有不可取代的地位。而《半里長城》更因其「戲中戲」的諷刺、荒謬與情境喜劇張力，被視為最具代表性的喜劇經典之一。

本次回歸由藝術總監王月領軍，與導演許栢昂聯手重新打造，在完整保留李國修老師原作劇本的精髓，同時透過演員的演繹與舞台節奏調度，讓喜劇張力更加鮮明，笑料之外也帶出作品耐人尋味的情感層次。

《半里長城》最迷人之處在於，它不只是講古裝史劇，而是用「演戲的人」來說關於「我們的人生」。劇情以三流劇團排演秦朝秘史為背景，從華麗史劇到後台荒謬，從報仇與陰謀到心酸與真情，台上台下互相牽動。演員忘詞、臨時加戲、情緒錯置、前台舞台與後台真實情感互相撞擊，創造出一種永遠無法被事先設計的「爆笑節奏」。

當歷史戲正在氣勢磅礡、刀光劍影，後台卻也同時上演人生進退與人性對抗，觀眾笑著笑著，竟會看見某種熟悉的真實。台北5場全部完售一路延燒至南部與中部，高雄場、台中原定場次開賣後也同樣出現搶票狀態，有戲迷甚至留言寫下「百看不厭，完全沒有冷場」、「謝幕時聽到李國修老師的聲音，原本笑到不行卻突然鼻酸。」

收到台中場次加演，演員們欣喜若狂也忍不住分享喜悅心情。久違重返舞台的郁方笑說「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」杜詩梅則忍不住停靠在路邊，開心回應「太棒了！順應民情！！！YES」

而喜劇老魂郭子乾也表示「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」將回到家鄉台中演出的Lulu黃路梓茵更是霸氣喊話「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎！？」而同樣獲得消息的陳漢典與樊光耀，更是異口同聲隔空喊道「特別棒！還不趕快去搶票」

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇，台上演出秦皇秘史的爾虞我詐，不料後台劇團成員的愛恨情仇接續引爆，從上台「報仇」到「下台」辭演，後台的戲竟然比前台還精彩，過程中演員不斷發生忘詞、演出場場脫序，絕對是會讓你笑噴的經典喜劇。

