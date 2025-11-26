韓人氣音樂劇改編中文版！劉子銓合體洪暐哲「首演剩3天」親揭難度

記者黃庠棻／台北報導

曾以《我們與惡的距離2》展現深刻演技的劉子銓，與新生代唱跳歌手洪暐哲首度跨界合作，聯手主演韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版。這齣由C MUSICAL製作、韓國Live Corp.授權的作品，將於11月29日至12月19日於西門紅樓劇場首演，為年底劇場圈最受矚目的青春音樂劇之一。

▲韓國音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版由劉子銓、周家寬、洪暐哲、許博維主演。（圖／C MUSICAL提供）

《我的遺願清單》講述一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年宋子烈（劉子銓、周家寬飾），與身患絕症、仍想完成夢想的少年海齊（洪暐哲、許博維飾）之間的故事。兩人透過時日不多的海齊「人生100項遺願清單」，踏上重新認識「活著」意義的旅程。

韓國原版自2014年首演至今超過千場演出，也曾被選入韓國青少年生命教育教材之一。台灣製作則在原作基礎上注入本地青年語感與情感節奏，成為兼具笑淚與深度的青春共感之作。

▲劉子銓（左）、洪暐哲。（圖／C MUSICAL提供）

以歌手身份出道、擁有強大舞台魅力的洪暐哲，此次挑戰音樂劇演出，表示「在排練過程中，感覺自己像真的活進角色裡，每次唱〈My Bucket List〉時都會想到自己想完成的夢。」而年僅二十出頭的劉子銓則在戲劇作品後再次突破自我「這部戲雖然談死亡，但讓我更珍惜活著的每一天。」

▲周家寬、洪暐哲（左）。（圖／C MUSICAL提供）

被問到自己有沒有什麼想完成心願時，洪暐哲說「我現在最想做的一件事就是想帶家人一起先去一趟沒有鬧鐘、沒有規劃的旅行，想可以每天睡到自然醒。不過也因為在排練《遺願清單》的過程中，深刻感受到劇中角色面對生命的態度，有些事不是要多宏大，而是如果現在不做，以後可能就來不了」。

至於首次挑戰音樂劇最難的地方，洪暐哲及劉子銓默契十足地表示，音樂劇不像戲劇只有台詞，情緒要跟音樂緊密連結，歌詞和表演的節奏得一起走。要同時顧呼吸、情緒、走位，真的不容易，而且也不能重來喊卡，所以面對即將來臨的首場公演，兩個人都是既緊張又期待。

▲劉子銓（右）、許博維。（圖／C MUSICAL提供）