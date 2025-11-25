王以路站電扶梯左側遭罵「腳斷了搭電梯」　無奈自嘲：自己找罵挨

記者蔡宜芳／綜合報導

台北捷運在1996年剛開始通車時，曾宣導在電扶梯上應「右側站立，左側通行」，直到2008年改為現行的「緊握扶手、站穩踏階」，不過，許多民眾仍會選擇站右側，也發生不少因站左側起衝突的事件。女星王以路24日就透露自己因為站在左側，莫名被路人罵，貼文引發網友討論。

▲王以路透露自己因站手扶梯左側挨罵。（圖／翻攝自Facebook／王以路Lu）

王以路表示，因為先前看過新聞報導，北捷已不再宣導「右側站立、左側通行」，目前規定是「兩邊都可以站立」，再加上不是尖峰時間、左側也無人站立或通行，所以她便鼓起勇氣站到左側。

沒想到過沒多久，一名男子從王以路後方走上來，「他停在我後方，然後我後方就響起不悅了聲音說道『腳斷了可以搭電梯！！！』。」突如其來的指責讓王以路相當錯愕，她也無奈直說：「嗯.....怎麼我有種自已找罵挨的感覺，下次還是不要鼓起勇氣好了。」

▲王以路因站手扶梯左側被罵。（圖／翻攝自Facebook／王以路Lu）

事實上，北捷在2004年跨年夜因發生「掀頭皮」事件，曾一度規定在特定的車站以及時間使用電扶梯時，只可以站立，不能快步通行。但2008年便已經改為宣導「緊握扶手、站穩踏階」，北捷也表示，一直以來都有定期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。