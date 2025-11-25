ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊丞琳宣布台灣辦見面會！
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 峮峮 金針菇 李㼈 李紫嫣 子瑜 李千娜 黃尚禾

王以路站電扶梯左側遭罵「腳斷了搭電梯」　無奈自嘲：自己找罵挨

記者蔡宜芳／綜合報導

台北捷運在1996年剛開始通車時，曾宣導在電扶梯上應「右側站立，左側通行」，直到2008年改為現行的「緊握扶手、站穩踏階」，不過，許多民眾仍會選擇站右側，也發生不少因站左側起衝突的事件。女星王以路24日就透露自己因為站在左側，莫名被路人罵，貼文引發網友討論。

▲▼王以路站電扶梯左側遭罵「腳斷了搭電梯」。（圖／翻攝自Facebook／王以路Lu）

▲王以路透露自己因站手扶梯左側挨罵。（圖／翻攝自Facebook／王以路Lu）

王以路表示，因為先前看過新聞報導，北捷已不再宣導「右側站立、左側通行」，目前規定是「兩邊都可以站立」，再加上不是尖峰時間、左側也無人站立或通行，所以她便鼓起勇氣站到左側。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到過沒多久，一名男子從王以路後方走上來，「他停在我後方，然後我後方就響起不悅了聲音說道『腳斷了可以搭電梯！！！』。」突如其來的指責讓王以路相當錯愕，她也無奈直說：「嗯.....怎麼我有種自已找罵挨的感覺，下次還是不要鼓起勇氣好了。」

▲▼王以路站電扶梯左側遭罵「腳斷了搭電梯」。（圖／翻攝自Facebook／王以路Lu）

▲王以路因站手扶梯左側被罵。（圖／翻攝自Facebook／王以路Lu）

事實上，北捷在2004年跨年夜因發生「掀頭皮」事件，曾一度規定在特定的車站以及時間使用電扶梯時，只可以站立，不能快步通行。但2008年便已經改為宣導「緊握扶手、站穩踏階」，北捷也表示，一直以來都有定期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王以路

推薦閱讀

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

8小時前

祈錦鈅離婚原因曝光　「被身心壓力壓垮」　已完成離婚手續

祈錦鈅離婚原因曝光　「被身心壓力壓垮」　已完成離婚手續

9小時前

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

14小時前

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

11/24 16:48

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

13小時前

Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」掀網熱議

Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」掀網熱議

8小時前

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

11小時前

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

13小時前

小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙 爸媽恩愛依偎全被拍

小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙 爸媽恩愛依偎全被拍

9小時前

黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去！開罵78字：我看不起你

黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去！開罵78字：我看不起你

9小時前

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

22小時前

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

3小時前

熱門影音

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援
任達華跌倒

任達華跌倒
子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」

子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」
獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）

范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）
TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

看更多

【差點中計】黑狗吃零食聽到「吃完要洗澡」立刻吐出來XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

詹惟中刪文道歉！　遭疑「尖嘴猴腮」暗諷高市早苗：沒有惡意

23分鐘前0

《動物方城市2》毒蛇找關繼威配音！　迪士尼揭「唯一人選」原因

50分鐘前0

王以路站電扶梯左側遭罵「腳斷了搭電梯」　無奈自嘲：自己找罵挨

56分鐘前0

台灣體育產業困境！　緯來董事長李鐘培28年咬牙苦撐：不能放棄

1小時前1

曾敬驊烤地瓜、柯煒林騎三輪車！《大濛》破億「超狂票房公約」曝光

1小時前13

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警處理

1小時前0

八點檔男星被撞慘死！陳家逵「哭到淚崩」　暴風雨躺地差點失溫

2小時前0

「國民爺爺」李順載逝世　《搞笑一家親》老婆羅文姬慟：說好要再合作

3小時前0

李千娜遭羅志祥「當眾糾正1錯誤」！　羞到崩潰：一直沒發現

3小時前86

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃志明嚴重車禍身亡
    8小時前4448
  2. 祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續
    9小時前2220
  3. 請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
    14小時前2810
  4. 港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉
    11/24 16:483223
  5. 黃明志「看上60萬健身辣模」！
    13小時前2421
  6. Lily滿18歲疑官宣認愛
    8小時前125
  7. 祈錦鈅爆2年婚變！
    11小時前3040
  8. 胡瓜節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員半年就停播
    13小時前1014
  9. 小S二女兒滿18歲了！
    9小時前2818
  10. 黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去
    9小時前3420
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合