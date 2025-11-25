歸亞蕾爆開5.5萬徵助理「需具護理師證照」！　親闢謠吐實情：不符合事實

記者孟育民／台北報導

81歲影后歸亞蕾近期悄悄回台拍戲，與寇世勳第三度合作，拍攝電影《拾光》，今（25日）出席殺青記者會，久違露面氣色相當好，不過先前傳出拍戲開5.5萬急徵短期助理，條件需有「護理師執照、懂CPR」，引起外界熱議。她今則澄清此事，強調就是個誤會。

▲歸亞蕾久違露面，氣色依舊相當好 。（圖／記者黃克翔攝）

歸亞蕾來台拍戲2個月，特意請了助理貼身照顧，但她澄清並沒有開要護理師執照條件，「我沒有要找懂護理的助理，沒這回事，我覺得護理的職業非常值得尊敬，這不符合事實，我希望找助理是因為年紀大了，導演不希望我跑上跑下，希望有小朋友幫我拿水、拿東西，沒有護理這件事，完全是誤會。」她更坦言現在身體非常健康，很注重飲食，「我的早點一定是生菜沙拉，我也會咖啡、麵包、蛋，幾乎都是固定。」

▲歸亞蕾親自澄清外界誤會 。（圖／記者黃克翔攝）

歸亞蕾接著笑說老公才是真正助理，拍戲回去都會幫她做生菜沙拉，讓她能帶到現場去吃，「這次先生也有回來，因為我們都老大不小了，彼此有個照顧，我去工作他玩耍，有時候他也會注意飲食，他很喜歡看營養的書，他是我們家健康的導師。」歸亞蕾除了平日注重飲食，每天還要運動50分鐘，過著相當規律的日子。