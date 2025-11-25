首位攻蛋南韓歌手是他！　RAIN睽違20年「重返小巨蛋」還有限定驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

韓流天王RAIN今年初才在高流開唱，睽違20年重返台北小巨蛋，宣布將於明年1月17日開唱，他特地越洋錄製影片向台粉告白，開場就以清晰中文喊「大家好，我是Rain！」拉近距離，更深情表示「真的非常感動，也真心感謝等了我20年的粉絲」，並承諾把累積20年的能量全注入這次演出，「Let’s make it rain together！」

▲RAIN睽違20年重返台北小巨蛋。（圖／大步整合行銷提供）

RAIN當年以首位攻蛋的南韓歌手之姿登上小巨蛋舞台，時隔20年回到舊地，RAIN坦言心情感慨，形容小巨蛋是一個「一直讓他感激的地方」，回想當年觀眾的熱情仍記憶深刻，也成為他此次演出的最大動力。他允諾將把演唱會變成大型同樂會，陪粉絲一起笑、一起感動，更喊話台粉：「讓大家等了這麼久，我會以更好的樣子出現，我們1/17不見不散！」

RAIN也搶先預告台北場將帶來「限定版規格」，包含特製歌單、全新混音與升級舞台編制，許多經典曲目都將以全新版本亮相。他甚至大方開放歌迷在社群許願中文歌，展現滿滿寵粉誠意，並透露不排除邀台灣歌手合作，「只要有好機會都想嘗試。」

▲RAIN當年是第一個在台北小巨蛋開唱的南韓歌手。（圖／大步整合行銷提供）

而他此行最期待的則是台灣夜市，直呼這次一定要把夜市列為「台北必訪點」，想大吃小吃與粉絲推薦的美食。他也特別徵求小巨蛋周邊的美食地圖，笑說「粉絲推薦的我都願意試！」RAIN小巨蛋演唱會門票將在11月30日早上11點半於klook開賣，票價為6800、5800、4800、3800、2800、800元，詳上大步整合行銷官方社群。

▲RAIN台北小巨蛋演唱會票區圖。（圖／大步整合行銷提供）