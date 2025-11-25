Energy回來了！宣布下個月合體開唱「坤達、書偉確定現身」

記者蔡琛儀／台北報導

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治上週驚喜推出翻唱五月天的公益耶誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉後，也宣布將在12月24日平安夜當天，於台北大全聯內湖店舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，女神蘇慧倫也將驚喜現身，除帶來特別曲目外，也將合唱〈聖誕夜驚魂〉，把溫暖化作支持社福的力量。

▲Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治平安夜將合體開唱。（圖／相信音樂提供）

聊起與耶誕老人的回憶，白安透露人生第一份耶誕禮物是爸媽送的香水；丁噹則笑說曾把鞋放窗外卻等不到禮物，暖男鼓鼓立刻接話「以後妳放，每年都會有」。蕭秉治分享自己每年都親手佈置耶誕樹。

Energy成員坤達、書偉因閃兵風暴，讓團體工作也跟著停擺，宣布除了明年初小巨蛋演唱會及原定安排的公益活動，將休團至明年6月，此次公益演出Energy也將全員出席，投入早已規劃的慈善演出工作，為公益盡一份心力。

▲蘇慧倫驚喜助陣。（圖／相信音樂提供）

演唱會由全聯、大全聯與佩樺圓夢基金會攜手主辦，不僅號召歌迷一起做公益，也邀請多個社福團體到場欣賞演出，讓關懷真正走進需要被看見的角落。公益演唱會當天，相信音樂也將支持各式社福機構與弱勢族群，捐贈善款給社會上有需要的對象，期盼以最實際的行動回應社會的需要，將每一份愛與力量化作最直接的協助。