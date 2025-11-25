《鬼滅》破千億神秘作者首發聲！親繪胡蝶忍「背景一片白」網哭了

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全球總票房已經突破千億日幣，日本國內票房突破379億日圓，距離歷史第一《無限列車》的407.5億日圓還有一段距離。官方25日宣布推出最新官影特典，是由漫畫原作者吾峠呼世晴繪製的胡蝶忍插圖，留言串哭成一片淚海！

▲《鬼滅之刃無限城》最新特典是作者吾峠呼世晴繪製的胡蝶忍插圖。（圖／翻攝自X）

鬼滅之刃官方X發表最新一波特典，是原作者吾峠呼世晴繪製胡蝶忍插圖，以及感謝觀眾的一段親筆留言：「感謝各位觀賞劇場版 鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲!! 吾峠呼世晴」。

插圖中的「蟲柱」胡蝶忍，在《無限城篇第一章》的故事令無數動漫迷淚崩。作者親筆畫下溫柔的胡蝶忍，輕抬起一隻手，手掌微張，像是正向觀影者揮手致意或表達感謝。她的臉上帶著一抹溫柔的微笑，眼神中流露出親切與柔和，加上背景一片白，讓影迷忍不住淚崩。這張感謝特典將會在日本全國發放100萬張。

▲胡蝶忍背景一片白，日網看哭了。（圖／翻攝自X）

《鬼滅之刃》自2016年在《週刊少年Jump》開始連載，在ufotable製作動畫後爆紅全世界，而作者吾峠呼世晴於2020年漫畫連載完結後就神隱漫畫界，鮮少有新消息，去年（2024）曾為《鬼滅之刃》能劇公演繪製海報。吾峠呼世晴以鱷魚當作自畫像，粉絲暱稱「鱷魚老師」，這也是《無限城篇》票房大賣破千億以來，作者首度透過繪圖發聲，留言串湧入大批留言「這部大熱門全都是老師的原作！真的非常喜歡！這麼棒的角色、故事都來自老師」、「只有忍小姐一個人，背景還是一片白，讓我哭了」、「我活到這把年紀，從沒有一部動畫或角色讓我如此喜歡」。

▲《鬼滅之刃無限城》全球票房突破千億。（圖／翻攝自X）

此外，早前日媒曾報導《鬼滅》電影大賣，原作者吾峠呼世晴的「原作使用費」金額少得驚人，由於作者被視為新人漫畫家，原作使用費的金額被媒體推測落在最低等級的120萬日圓左右（約台幣24萬元）。因此有人留言鼓勵「票房怎麼飆漲，原作者的收入好像都沒有增加，這是基於原作的成功，希望能重新考慮直接回報給作者」。