記者蔡琛儀／台北報導

金曲演唱組合Crispy脆樂團迎來15週年，上週首度攻上台北國際會議中心舉辦「相遇就是說了100次我愛你」演唱會，雖當天撞場金馬獎、TWICE、伍佰等大型活動，門票仍在5分鐘內秒殺完售，吸引超過3000名粉絲到場共襄盛舉，寫下新的里程碑。

▲Crispy脆樂團演唱會，嘉賓持修（中）。（圖／好多音樂提供）

他們請到金曲新人持修擔任嘉賓現身合唱〈編織星空的人〉、〈有一說一〉，Skippy和持修是高中學長學弟，兩人還在台上在交換彼此心愛的寶可夢卡，持修更稱讚學長：「我一直很佩服會打牌的人，因為我只買，不太會玩。」才發現原來當年Skippy竟然是寶可夢世界大賽前8強，所有的卡牌都是比賽贏來的。

唱到〈流浪〉時，舞台播放兩人14年前比賽影像，Skippy哽咽向過去的自己喊話：「我們有好好對待你的夢想喔！」丁丁也忍不住落淚。脆樂團還寵粉開放點歌，接連唱〈煙火〉、〈你快樂嗎〉、〈學校〉、〈裝幀〉與改編方大同〈愛愛愛〉，兩人感性回望一路從地下道唱到TICC六樓高的場館，向粉絲告白：「演唱會是和你們一起在浪裡航行，每一次我愛你，都是獨一無二。」

▲Crispy脆樂團演在台上情緒滿滿。（圖／好多音樂提供）

丁丁更在台上悄悄安排告白橋段，分享自己在壓力中學會重新接住情緒、改變對自己的語言，並深情對老公Skippy說：「願你愛自己，像我愛你一樣。」最終演出在〈黑暗的盡頭〉畫下句點，兩人首度挑戰唱跳、與恐龍的皮合體跳〈Deja Vu〉掀起全場高潮。脆樂團形容這是「充滿愛的一夜」，本週小倆口也將飛往海外旅行慶功。