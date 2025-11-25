直擊／SJ利特唱完大巨蛋驚吐：想刺青！「刺上特別連結」圖案曝光

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR隊長利特剛結束團體在臺北大巨蛋的3天演出，他緊接著在1周內又來到台灣，24日先出席時尚活動，25日一早與台灣媒體見面，穿著休閒西裝套裝，先親切以中文打招呼「大家好，我是利特」，身為專業代言人，除了四面八方給媒體拍照以外，還把裝在包裝裡的產品掏出來一起拍照，更語出驚人表示「我現在身上沒有刺青，但如果可以一直擔任代言人，我會想要在身上刺青刺上品牌名字。」

▲▼SJ利特出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

利特25日一早出席護膚品牌記者會，他身為代言人與粉絲、媒體分享愛用之物，「像我有外景、節目、演唱會的行程，有時候皮膚會變得很乾燥，所以早、晚都會好好管理皮膚，讓我的皮膚狀態穩地，不是因為我是代言人才說這樣的話，但我在洗臉後，使用品牌產品皮膚會變更好，然後晚上睡前一定會使用面膜。」

▲SJ利特很敬業把品牌圍在身上。（圖／記者周宸亘攝）



出席記者會前晚，利特特地用產品面膜保養，「剩下的精華我就擦在肩膀上，今天早上化妝師還問我『你的肩膀怎麼這麼光滑好摸』」，他脫下外套露出白皙光滑肩膀，大秀肌肉線條給媒體拍照，掀起陣陣尖叫聲。

▲SJ利特想在身上刺青。（圖／記者周宸亘攝）



11月剛唱完臺北大巨蛋演出，利特開心地表示「今年我跟台灣粉絲有更多連結了，作為SJ可以在大巨蛋開唱讓我印象深刻，身為利特本人，可以跟護膚品牌成為一家人我覺得非常開心，希望明年也一起喔」，他更語出警人表示，「如果明年、後年都可以一起的話，我目前身上沒有刺青喔，但如果都一起的話，我會想要在身上刺青刺上品牌名字。」

▲SJ利特相當有禮貌。（圖／記者周宸亘攝）



現場代言人情緒價值給好給滿，當產品廣告推出來時，利特自己喊著中文「利特恭喜」，還在拍照環節把品牌圍在身上，笑喊「最近天氣變冷了」，相當會製造效果。