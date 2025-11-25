黃明志保釋期明屆滿「深夜出手了」！ 大動作寫歌：誤解就誤解
記者蔡琛儀／綜合報導
大馬歌手黃明志上個月22日捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭大馬警方延扣9天後，於13日至26日在警方擔保下獲釋（亦稱口頭保釋），以等待取得死者的驗屍報告，明天即將期滿，但大馬媒體表示若沒有發現須立即逮捕的新證據，高機率會讓黃明志維持保釋，隨時傳喚調查的狀態。黃明志今（25日）凌晨突然在社群網站發布新歌〈誤解就誤解〉，傳達這一個多月來的心聲。
▲黃明志深夜突然推出新歌。（圖／亞洲通文創提供）
黃明志新歌歌詞直白寫：「誤解的就誤解，討厭的就討厭，汙衊的就汙衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變。」對於事發後許多來自各方的爆料也回擊「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言。」更表示「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯」。
日前謝侑芯遺體已火化返台，驗屍報告目前尚未出爐；黃明志雖暫未查出與命案相關線索，但因尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及當場被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名，預計將在下個月18日開庭。
而他先前也表示，原本安排至明年底的所有工作全被取消，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」馬年新年歌雖已完成創作，但因贊助商都跑了，只好緊急尋求合作廠商，甚至開出保證條件：「MV點閱率若低於1000萬退一半款；若農曆年前我『出事』則全額退。」
黃明志新歌發文：
誤解就誤解 Misread Me
誤解的就誤解 討厭的就討厭
Misread me? Then misread. Hate me? Go ahead
Salah faham? Biar salah. Benci aku? Teruskanlah
汙衊的就汙衊 無言的就無言
Throw your dirt? Do it. Got no words? Then stay dead
Fitnah? Sembanglah. Tak tau nak cakap apa? Diamlah
誤解的就誤解 敷衍的就敷衍
Misread me? Then misread. Fake your love? I don’t need
Salah faham? Biar jelah. Pura-pura? Takyah lah
我走我的路線 態度從來都不變
I walk my path with my creed, my attitude never shifts speed
Aku ikut hala tujuku, sikapku memang takkan berubah
本來就無解 本來就不該出現
Was never meant to explain, was never part of your frame
Memang takde jawapan, memang bukan citarasa kau pun
只看見汙點 做再多你也不屑
All you see is my stain, no matter what I do it's still the same
Kau cuma nampak yang buruk, tak kira apa kau tetap nak hina
本來就膚淺 因為都不是你付錢
To you I'm just too shallow, ’cause you never paid for my pain
Bagi kau aku terlalu dangkal, sebab bukan pakai duit kau pun
太天真無邪 最後才發現孤立無援
I was too innocent, untill I found myself left alone under the rain
Aku terlalu naif, sehinggalah aku sedar rupanya aku hanya keseorangan
有人隨便亂擷 為了流量散播謠言
Rumors fly for the fame, it's all made for the publicity you aim
Kau putar-belit cerita palsu untuk dapatkan publisiti murahan
羊群不懂分辨 用風向把人品都帶偏
Sheep follows every wave, just like how you lead people to hate
Geng kambing ikut arah angin, kau buat semua benci padaku
我做我的音樂 不想被操控被TM誰篩選
I make music my own way, don’t want no puppet-strings on my fate
Aku buat muzik ikut hati, tak mahu ada yang kawal dan halangku
就算我墜落了無底深淵 不代表我沒權力去爭辯
Even if I fall into the deep grey, doesn’t mean I lose my right to debate
Walau jatuh dalam jurang, tak bermakna aku tak berhak lawan balik
我當然知道要大眾化 但我就是不想被同化
Yeah, I know they want 'mainstream' but I ain’t joining no damn team
Ya, aku tahu dunia nak 'komersial' tapi aku enggan ikut rentak yang sama
我當然想富貴榮華 但我明白現實的落差
Yeah, I dream about the big gleam, but I understand the gap in between
Ya, aku mahu hidup mewah, tapi aku sedar realiti tak semanis itu
想表達我就表達 抱歉我不可教化
I speak when I want to and sorry I can't be redeemed
Aku bersuara jika aku mahu, jadi takyah cuba nak ajar
消化了你的笑話 不爽就把我封殺
I swallow every joke you fling, If you don't like it just cut the stream
Nak muntah dengar semua lawak bodoh kau. Tak suka? Kasi block
從前的偶像都已幻滅 童年的英雄都在賺錢
Idols I used to love are now gone, childhood heroes are all cashin’ on
Idolaku dulu semua dah hilang, hero zaman kecil semua dah cari makan
烏煙瘴氣看不到藍天 就當我斷片
City’s smog blocks every dawn, I guess my memory’s been withdrawn
Hidup kelam, langit malap, anggap jelah aku dah hilang ingatan
他最真他最博愛 連尊嚴都能出賣
He’s 'so pure' that he sold his pride for a dime
Dia terpaling suci, sampai sanggup jual maruah untuk duit
虛假的都被膜拜 誠實的都被迫害
Fake ones are worshipped all the time, honest ones are being punished for their spine
Yang palsu terus disanjung tinggi, yang jujur semua kena pijak sampai reput
哪怕有一天會被淘汰 你笑我太愚蠢太活該
Even if one day I get crushed, people will call me stupid but I just don't mind
Walaupun mungkin aku akan tersingkir, kau gelaklah takpe tak kisah pun
被瘋狂地踩 I’m Alright 雖然很挫敗 信念還在
You can attack me, it's painful but I'm alright, faith’s still mine
Kau pijak, aku okey, walau sakit, semangat tetap berapi
抓緊 這幅爛牌 只想做自己不想山寨
My life is completely ruined, but I only wanna be the man I define
Hidup ini sudah hancur sepenuhnya, tapi aku hanya mahu jadi diriku
最愛電影裡的反派 沒人敢做的都讓我來
I like the bad characters in movies, so I'm gonna do what no one can
Paling suka watak jahat dalam filem, apa yang orang takut biar aku buat
我的舞台由我來主宰 因為林北也很獨裁
I rule my stage so stop dictating 'cause my life is not for you to plan
Aku tentukan pentasku. Jangan kawal hidupku kerana itu bukan hak kau
不用你教我該不該 丟鐳罵海我一定不改
Don’t tell me what to do, 'cause I give no damn
Takyah nak ajar aku sebab aku tak heran
都不變
Not gonna change
Takkan berubah
我不變
I'm not gonna change
Aku takkan berubah
都不變
Never gonna change
Tak pernah berubah
負面的就負面 不想見就不見
Too toxic? I won't stop. It's ok if you don't wanna see me again
Toksik? Aku takkan berhenti. Kalau tak nak jumpa lagi pun takpe
想要活得體面 有些事要歷練
To live clean, you gotta ascend through the lessons life's gonna send
Nak hidup terhormat, kena terima segala rintangan dalam hidup
偶爾灰頭土臉 也從來不糾結
Although sometimes life sxcks, but I will never amend
Walaupun sering saja ditindas, tapi aku takkan berganjak
不想讓你收編 更不需要收斂
You can’t recruit me, my friend. And I'm sure as hell I won’t descend
Aku takkan mengalah, dan aku takkan tunduk walau apa sekalipun
讀者迴響