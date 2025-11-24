粿粿不倫王子…工作全無！前隊友峮峮曝私下關係　認：看新聞才知

記者黃庠棻／台北報導

男星范姜彥豐上月底拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），粿粿其後發布17分鐘影片回應，夫妻雙方隔空交火，持續掀起網路熱議。而粿粿在風波後工作全無，社群網站也沒有更新。對此，啦啦隊前隊友峮峮今日出席活動被問及相關事情，也低調做出回應。

▲粿粿近期陷入不倫風波。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

峮峮今（24）日出席紀錄片電影《冠軍之路》記者會，談到先前自費到東京參加12強的過程，坦言現在電影要上心情相當澎湃、期待，直言「看到預告就覺得會熱血，這個熱血不只感動球迷，也是感動台灣人的一部片」。

▲峮峮出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

在預告中，峮峮講著講著忍不出淚崩，被問到是想到哪些回憶落淚，她笑說自己一開始沒有哭，只是在跟導演聊天的過程中，對方提了幾個問題，讓她回想到當下的心情及情緒感受，忍不住就哭了，被一旁的蔡其昌調侃「所以是導演逼哭妳的齁」，她也笑著點頭直呼「導演很會聊天」。

▲峮峮出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

此外，峮峮過去常被網友說「跟粿粿長得很像」，加上近期對方陷入不倫風波。峮峮今（24）日也被問到最近是否關心粿粿，她低調說道「我們私底下其實不熟，她離隊之後就沒有什麼聯絡」，更表示「我也是看新聞才知道的」。

▲峮峮、粿粿。（圖／翻攝自粿粿臉書）