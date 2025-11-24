TWICE大巨蛋售票3階段搶票！7種票價任選　主辦破天荒直播世運演出

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團TWICE以《TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》征服高雄世運主場館，2場完售吸引11萬名粉絲，演唱會尾聲，巨型LED屏幕無預警霸氣播出「THIS IS FOR TAIPEI」，2026年 3月21、22日 TWICE將以巡演《＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI》降臨臺北大巨蛋。

▲TWICE唱完世運，接下來前進大巨蛋。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

TWICE臺北大巨蛋2場場次售票資訊同步公開，票價分成限量VIP的8800元、6800元、5800元、4800元、3800元、2800元以及1800元，門票分為三階段售票，先是Live Nation Taiwan會員預售在12月2日於11點起到11點59分，而粉絲要注意須在11月30日中午12點前，完整註冊Live Nation Taiwan會員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TWICE大巨蛋售票訊息同時，主辦透過直播破天荒放送世運演出 。（圖／ Live Nation Taiwan提供）



▲TWICE大巨蛋售票訊息公開 。（圖／ Live Nation Taiwan提供）



第二階段為三星星粉獨享的保留席次專區，於12月2日11點到4日11點，最後全面開賣在4日11點於拓元售票。

值得一提的是，官宣大巨蛋的同一時間。Live Nation Taiwan官方Instagram直播同步放送，長達7分鐘內容，瞬間癱瘓社群瘋傳秒被洗版，粉絲現場尖叫聲震天，萬人情緒瞬間衝上最高點，K-POP史無前例的官宣方式，直接讓「TWICE 瘋潮」再度衝破天花板，一路延燒至2026年！