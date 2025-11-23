ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
TWICE高雄開唱！啦啦隊女神搶不到票「改追孫淑媚」　見限定演出太震撼

記者孟育民／台北報導

南韓天團「TWICE」週末在高雄世運主場館連唱兩天，全城瞬間變身為大型朝聖現場，大家都為了看子瑜「回娘家」而湧入高雄。同樣身為高雄人的「樂天女孩」崔荷潾，也忍不住透露自己超想去追星，「很想去看『台灣的驕傲』周
子瑜，但真的買不到票。」不過沒搶到TWICE，她透露還有另一個目標：「好想看孫淑媚本人！」尤其週末限定上演的「跨界女團」讓她眼睛發亮，「完全新鮮組合，真的覺得很有趣。」

▲▼樂天女孩崔荷潾。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩崔荷潾朝聖孫淑媚演唱會。（圖／樂天桃猿提供）

中職球季結束後，樂天女孩們依舊行程滿檔，從桃猿主場的「火球祭」音樂祭，到如火如荼的「2025亞洲冬季棒球聯盟」，台、日、韓五支隊伍齊聚交手，熱鬧程度不輸本季球賽。崔荷潾此次南下參加冬盟應援，開心又感動地說：「很久沒有來澄清湖棒球場，變得非常漂亮。回家也很輕鬆，冬盟有點像小明星賽的感覺。」她笑說各隊女孩們玩成一片，「昨天是台灣內戰大亂鬥，對面的應援曲也會放來我們這邊跳，超熱鬧！」

高雄的週末更是星光大爆發，TWICE在南邊開唱，另一邊孫淑媚也舉辦個人演唱會。其中週六「限定女團」舞台，竟由孫淑媚、鍾欣凌、丁寧組隊演唱火紅《獵魔女團》主題曲〈Golden〉，影片在社群平台Threads上爆紅，也讓崔荷
潾興奮到不行。她大讚孫淑媚近來造型亮眼又超有氛圍感，「很會保養，造型很『韓』！希望未來成熟歲數時，我也可以像她一樣漂亮得很有質感。」

▲▼樂天女孩崔荷潾。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩崔荷潾行程滿檔。（圖／樂天桃猿提供）

難得回到家鄉，高雄味自然不能錯過。問她回家第一件事是不是吃美食？她秒答：「一定要吃高雄最好吃的老周燒肉飯！」也透露媽媽已經答應要煮拿手雞湯給她補身體。崔荷潾笑說，高雄的天氣和高雄人的個性一樣，「天氣超好，就像我們高雄人一樣，永遠都很熱情！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

TWICE周子瑜崔荷潾樂天女孩啦啦隊女神

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相：把我逼瘋

17小時前

范冰冰金馬後台爆哭！　視訊導演「哭成大花臉」畫面曝光

15小時前

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

22小時前

資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵

7小時前

TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

15小時前

【金馬62完整得獎名單】范冰冰奪影后　張震封影帝！《大濛》獲最佳劇情片

16小時前

直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE　Sana感動：你們太浪漫

19小時前

台灣女CEO出國玩「踩空卡縫」受困半小時！他拿電鑽救人：皮都被磨掉了

5小時前

金馬62內幕／范冰冰「雙母鬥法」激戰北影影后　唯一「15票全數通過」是她！

14小時前

直擊／TWICE為台灣改歌詞！破天荒放「35秒煙火秀」娜璉：我第一次看到

17小時前

吳婉君認了「結束孽緣」！半夜鬆口真實心聲：最近腦子不太好使

2小時前

范冰冰工作室說完「寶島最佳女主角」突遭刪文！半夜低調發聲：有點懵

6小時前

