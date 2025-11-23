ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
TWICE高雄開唱VIP粉絲傳災情！遭強光照射　換位、退費辦法曝光

記者吳睿慈／高雄報導

南韓大勢女團TWICE連續兩天在高雄世運開場，預計2天會吸引11萬粉絲到場。只是第一日演出結束後，陸陸續續有網友在Threads透露，自己的位置遭到強光照射、眼睛相當不舒服，此外，由於舞台是360度設計，也有四根柱子擋住成視線不良區域。不過，據了解，在開演前現有工作人員提醒過該區域會被強光照射。提醒消費者可注意自身權益，23日開演在即，若開演10分鐘以內覺得位置有問題，可以向相關工作人員提出換位置，或者離場全額退費。

▲▼ TWICE世運開唱「粉絲遭強光照射」　補救方法曝光！ 。（圖／翻攝自TWICE IG、讀者提供）

▲TWICE世運開唱，粉絲驚傳遭強光照射 。（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE出道10年以來，首度來到台灣開唱，高雄市全城應援，港都瞬間成為一片藍海，更有許多粉絲是第一次看到TWICE，門票一張難求，然而，22日演出結束後，陸續有網友在Threads透露，自己的位置遭到強光照射、眼睛相當不舒服，且主要集中於VIP的B12區。

▲▼ TWICE世運開唱「粉絲遭強光照射」　補救方法曝光！ 。（圖／翻攝自TWICE IG、讀者提供）

▲TWICE世運開唱VIP區傳災情，提醒粉絲注意權益，可向工作人員提出換位置，或者離場全額退費。（圖／讀者提供）

據了解，現場工作人員在開演前有提醒該區域會被強光照射，可以協助換位置，另外，按照以往該主辦單位的入場辦法，「若開演10分鐘以內覺得位置有問題，可以向相關工作人員提出換位置，或者離場全額退費」，BLACKPINK等大型演出都有該項提醒。

不過，場上除了強光照射外，22日也出現一段小小的VIP區爭執。當時Momo帶動全場氣氛，喊著要大家一起站起來，許多粉絲因投入演出而起身應和，卻讓後方觀眾一度看不見舞台，一名男性粉絲情緒激動地喊道：「前面的站起來，後面的怎麼看啦！」現場短暫出現騷動，成為當天演出中意外的插曲。

