子瑜終於帶TWICE來高雄「韓網友也齊祝福」！　5大驚喜：一定超幸福

記者張筱涵／綜合報導

TWICE出道十週年，終於在22、23日首次於高雄國家體育場開唱，讓全台粉絲激動不已。台灣成員子瑜在首場演唱會上笑著對台下說：「我終於帶我的成員們一起來高雄了。」這句話瞬間點燃現場氛圍，也透過粉絲翻譯傳回南韓，讓許多韓國網友跟著一起感動。

不少韓國粉絲在社群上表示，這一天幾乎可以說是屬於子瑜的舞台。有人寫道，看見她終於達成多年心願，自己也忍不住鼻酸，也有人形容她從十幾歲隻身前往韓國、經歷殘酷選秀節目、一路成為世界級女團的一員，如今能帶著一起奮鬥十年的成員們回到家鄉開唱，那一刻的激動與驕傲，光用想像就讓人熱淚盈眶。粉絲也被她在台上那句「我把成員們帶來高雄了！」萌得不行，直呼太可愛。

韓國論壇theqoo上更出現一篇討論度超高的貼文，以「花了10年才在子瑜故鄉台灣舉行演唱會的TWICE」為題，整理了許多粉絲在現場的觀察，「高雄國家體育場360度演唱會坐滿滿」、「演唱會煙火」、「子瑜在台上親自讀出自己寫的信」、「沒買到票在場外的粉絲」，「台灣總統也提到演唱會」，顯現活動規模之盛大，還被形容成「國家級活動」，因為TWICE相隔十年才第一次來台灣，許多粉絲當場哭成一片。

▲TWICE世運演唱會座無虛席。（圖／Live Nation Taiwan提供）



▲高雄各大地標可見TWICE宣傳。（圖／翻攝自X／KaohsiungCity）

看到這些分享，韓國網友也湧入留言區祝賀，紛紛表示「光看到標題我就鼻酸」、「子瑜和台灣粉絲一定超幸福」、「座位滿到炸裂，空拍畫面太帥了」、甚至有人說自己先前到台灣旅行時看到滿街TWICE廣告，現在終於知道是這一場，替她們感到無比驕傲。