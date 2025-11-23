金馬慶功／陳雪甄壓倒性拿女配　與兒作品也得獎可惜他不能看

記者葉文正／台北報導

演員陳雪甄在62屆金馬獎以15票壓倒性獲勝拿下第62屆金馬獎最佳女配角獎，典禮後和作品《人生海海》導演廖克發一起出席慶功宴，陳雪甄開心表示：「真的很感動！」並透露自己跟兒子完成的新作也得獎。

▲陳雪甄慶功宴仍難掩笑容 。（圖／記者黃克翔攝）

陳雪甄不只自己拿下最佳女配角，她與11歲的兒子一起配音的短片《螳螂》也獲得最佳動畫短片，但陳雪甄笑說：「兒子還不太知道金馬獎是什麼，短片是限制級的他也不能看。」是唯一遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳雪甄得獎後大哭。（圖／翻攝自MyVideo）

獲獎上台時，陳雪甄情緒激動，但她還是把想講的話都講完，她說想把獎獻給所有擔任配角的人，即便沒有最多的關注，「有時候會自我懷疑，但是我們在暗地裡支撐，才能創造更多細節」，很感謝資方和評審看見「配角們」，一番話令人動容，慶功宴上她坦言：「入圍金馬獎時就很想講這些話、一直想著有一天上台就想講！身邊很多工作人員沒有被注目到，希望被大家看到。」陳雪貞多次入圍，直到今天終於得獎，內心興奮不言可喻。

▲陳雪甄與兒子的作品也得獎。（圖／金馬執委會提供）

陳雪甄也感謝導演廖克發，感謝他17年來的不離不棄，廖克發也說，回憶起17年前陳雪甄第一次面試的樣子，「她上台時工作人員哭成一團！」而對於《人生海海》未能拿下最佳劇情片大獎，廖克發也表達「當然遺憾！」但他對於自己的作品很有信心，他說：「我為我的工作人員感到驕傲。」