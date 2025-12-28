台灣囡仔在日本出道…回家鄉圓夢　「跟阿湯哥同門」險出驚悚意外

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者黃庠棻／台北報導

長期在海外發展的台灣囡仔王君豪，因主演台灣BL劇《秘密關係》人氣持續飆升，IG追蹤即將突破30萬。首次跨足戲劇圈就交出漂亮成績單的他，近期更完成一大心願「參加國際重機賽車課程」，挑戰自我極限。

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

▲王君豪（左）演出《秘密關係Secret Lover》受到觀眾喜愛。（圖／《秘密關係》製作單位）

王君豪從零開始接觸機車，到參加「加州賽車學校」兩天密集重機賽車課程，過程中驚險歷經後煞車冒煙、摔車等，但也在教練的鼓勵下慢慢進步，直呼「每一節課都是在挑戰自己的極限」，透過賽車創造與唱歌、拍戲截然不同的全新體驗。

▲王君豪圓夢參加重機課程。（圖／王君豪提供）

▲王君豪圓夢參加重機課程。（圖／王君豪提供）

事實上，王君豪在試鏡《秘密關係》時因導演提到想拍騎車畫面，從零開始接觸機車。近年都住在日本的他，去年七、八月利用回台期間請親哥哥在假日陪伴練車，他笑說「在日本住久真的不太習慣台灣的大太陽，那陣子每次練完車，頭都很暈。前後花了快三個月考到駕照，但拿到駕照真的很開心！」

▲王君豪、成晞主演的BL劇《秘密關係Secret Lover》開播成績亮眼。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

▲王君豪（左）演出《秘密關係Secret Lover》受到觀眾喜愛。（圖／《秘密關係》製作單位）

拿到駕照後雖無緣在劇中騎車，但王君豪經常以機車代步，包含跑通告期間，有時也會「乘風破浪」騎車到現場，然而因在太陽下曝曬時間變長，他因此曬黑，為上鏡頭苦尋各種美白秘方，他也忍不住自嘲「有了駕照後騎車真的覺得一切付出都是值得的，除了皮膚被曬黑這點以外啦，其他辛苦我覺得都可以接受。」

▲王君豪、成晞主演的BL劇《秘密關係Secret Lover》開播成績亮眼。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

▲王君豪（左）演出《秘密關係Secret Lover》受到觀眾喜愛。（圖／《秘密關係》製作單位）

學會騎車後，王君豪某天因看到《木曜4超玩》中學重機的影片，有了想買重機的想法「因為跑通告經常要去電視台，距離的關係讓我覺得好像可以買一台較快速的代步工具，剛好我一直很想買重機，和哥哥討論後我就直接買了。」

在尚未取得重機駕照的狀況下，王君豪只能將重機暫時安置於車庫中，但他也加速安排了重機駕訓班，當時駕訓班老闆感受到他對重機的熱愛，進而推薦他參與「加州賽車學校」（California Superbike School）課程，加州賽車學校過去曾孕育許多GP冠軍車手，包含「阿湯哥」湯姆克魯斯也曾為了拍片接受該課程的訓練。

▲王君豪圓夢參加重機課程。（圖／王君豪提供）

▲王君豪圓夢參加重機課程。（圖／王君豪提供）

王君豪說「那個課程我看好久了，以前就很想參加，但因為幾乎不在台灣沒有機會，這次根本是天時地利人和，我想都沒想就答應了！」儘管衝動後又有些猶豫，但王君豪與經紀人討論後，決定不留遺憾，鼓起勇氣參加賽車課程。

賽車課程共兩天，每天早上從7點上到下午5點半，因賽車的仿賽車款與一般重機不同，王君豪還特地租借練習，他分享插曲「我非常不習慣腳踏與腳煞的位置，導致我騎完第一圈回來的時候，因為踩錯位置，後煞車整個冒煙，我當下還以為我的車子要燒起來了！」

▲王君豪圓夢參加重機課程。（圖／王君豪提供）

▲王君豪圓夢參加重機課程。（圖／王君豪提供）

另外，過彎道時比需要維持一定速度，王君豪一度因騎太慢而慘摔，坦言「那一次事件讓我每次過彎都有陰影，經過反覆練習，到了第二天才真正騎得比較好，每一節騎完教練也會與我們講解並分析如何更加進步，給予我很大的信心。」在教練的鼓勵下，王君豪每一次過彎都更加進步，讓他開心直呼「每次進步都讓我能發自內心的微笑，我當下是真很快樂。」他透過課程結交不少志同道合的朋友，留下難忘回憶。

▲王君豪圓夢參加重機課程。（圖／王君豪提供）

▲王君豪圓夢參加重機課程。（圖／王君豪提供）

王君豪主演的BL劇《秘密關係》在全球各地掀起討論，他與搭檔成晞走訪上海、曼谷舉辦見面會，最近則回到日本進行電影版的宣傳。回憶起這趟《秘密關係》旅程，王君豪說「每一次的見面會真的都很開心，能跟大家見面真的非常不容易，所以我們非常珍惜每個機會，也很努力在推動，期望能在不同地方與各地粉絲見面。另外，我們遇到的每一位小秘密 （《秘密關係》粉絲名稱）都很有禮貌，我真的很驕傲！」

▲《秘密關係Secret Lover》成晞、王君豪舉辦見面會。（圖／《秘密關係》製作單位）

▲王君豪（左）演出《秘密關係Secret Lover》受到觀眾喜愛。（圖／《秘密關係》製作單位）

除了見粉絲外，王君豪自招吃美食也是重要行程，更自封蛋塔博士「現在我只要到任何地方都會收到蛋塔，真的很開心！我的血液可能已經有一半都是蛋塔了！」期許未來能有更多機會到各地與粉絲們見面交流。

