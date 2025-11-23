ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬62「完整得獎名單」一次看
12生肖「2026上半年運勢」
曾敬驊奪男配爆哭！哽咽許願1事
金馬62內幕／范冰冰「雙母鬥法」激戰北影影后　唯一「15票全數通過」是她！

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮22日於臺北流行音樂中心登場，電影《大濛》獲得四座大獎，以及一座觀眾票選獎，成為本屆最大贏家。張震、柯煒林廝殺影帝到最後一輪，影后部分也不容易，范冰冰和「北影影后」高伊玲進入到最後一輪討論，最終評審肯定范冰冰「從極度從容到崩潰，表演讓人耳目一新」。

▲▼金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳劇情片-大濛。（圖／記者周宸亘攝）

▲《大濛》獲得四座大獎，以及一座觀眾票選獎，成為本屆最大贏家。（圖／金馬執委會提供）

評審表示「最佳劇情片」討論最為激烈，在《大濛》和《眾生相》互有攻防，最終《大濛》以一票險勝《眾生相》。同樣只差一票的，還有最佳導演的《地母》張吉安和《眾生相》李駿碩，評審肯定張吉安的調度能力，而《眾生相》則是表面極簡，卻反映社會複雜性，最終以8比7獲勝。

▲▼金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳導演-李駿碩。（圖／記者周宸亘攝）

▲李駿碩以《眾生相》獲得最佳導演。（圖／記者周宸亘攝）

男主角方面，其實五位都有討論，評審肯定《好孩子》許瑞奇飾演變裝皇后的有笑有淚演出，《大濛》柯煒林則是極度有創造力。但《幸福之路》的張震在很短的時間內、鮮少對白，很多近乎獨角戲，這樣表現很容易流於誇張，但他卻未流於此，最後張震以極小差距勝出。

▲▼金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳男主角-張震。（圖／記者周宸亘攝）

▲張震以《幸福之路》二度拿下金馬影帝。（圖／記者周宸亘攝）

先前已經憑《我家的事》拿下北影影后的高伊玲，這回與《地母》范冰冰「雙母鬥法」戰到最後一輪，評審認為高伊玲表演很自然，給予高度評價。但范冰冰洗盡鉛華的演出，從極度從容到崩潰，表演讓人耳目一新。

▲▼金馬62典禮，最佳女主角得獎者，范冰冰（代領）。（圖／金馬執委會提供）

▲范冰冰以《地母》獲得最佳女主角，由導演張吉安代領。（圖／金馬執委會提供）

至於男配角，一開始每一位都有票，評審討論過後曾敬驊拿到大部分票數。評審對於曾敬驊在《我家的事》的口條、情緒都有高度讚賞，也提到他在這部電影有很好的喜感、角色成長曲線，從叛逆到理解家庭，以及與父親的對手戲，都展現他在演技大幅度進展與角色理解程度。

▲▼ 金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳男配角 -曾敬驊-我家的事。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾敬驊以《我家的事》獲得金馬男配。（圖／記者黃克翔攝）

相較之下，女配角則是集中在《人生海海》陳雪甄身上，15票全拿，評審一致通過由她獲獎。陳雪甄扮演馬來西亞土生土長女性，從肢體、口音，都呈現出一定的力度。至於新演員，則集中在《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文，和《恨女的逆襲》林怡婷，最後馬士媛一票險勝。評審團主席廖慶松也強調，這次評審攻防非常激烈，「要在台灣拿金馬獎真的很辛苦。」

▲▼ 金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言-最佳女配角-陳雪甄-人生海海。（圖／記者黃克翔攝）

▲《人生海海》陳雪甄獲得金馬女配，15票全拿，評審一致通過由她獲獎。（圖／記者黃克翔攝）

 

