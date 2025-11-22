金馬獎／新科影帝張震意外得獎　「我倒楣但是得到幸福」

記者葉文正／台北報導

張震以《幸福之路》榮獲62屆金馬獎影帝，他開心表示，「今天真的很開心跟興奮，因為每位男主角演技都很棒，入圍的片型也不一樣，是很競爭性的一年，其實我心情很緊張，完全沒想到會得獎。」

▲金馬62頒獎典禮最佳男主角-張震。（圖／記者周宸亘攝）

張震說，這次拍戲的感覺很舒服，「電影是很多人努力完成的作品，可以被評審跟觀眾看到很重要，不論票房多少，都希望被觀眾認同，這次的《幸福之路》，我是放鬆的狀態去演，也投入很深，可能是因為角色是爸爸，跟我現實生活相同，真實情感很重要，雖是小品獨立製片電影，可以透過得到的獎，讓更多朋友看到我們幸福之路的電影。」

▲張震意外自己得獎。（圖／記者周宸亘攝）

至於為何會答應導演演出這個角色，張震也開玩笑：「可能我想去紐約玩，開玩笑的，主要是電影議題我很喜歡，除了因為同是父親的扮演，講新移民的事，看似離我們很遙遠，但台北或是歐洲，也有新移民，新移民故事說都說不完，要去認識了解他們，最主要是人跟人之間的情感，一個倒楣的男主角，得到一點點幸福。」

張震也提到，哪怕受到辛苦，又有一點倒楣，還是有點幸運就可以走下去，「我有付出跟努力，最後一點點那個爽，就有幸福可以支撐我演下去。」

張震也透露，在紐約冬天拍戲非常冷，都在戶外拍，一天站在街上十個小時，劇組給我衣服很保暖，但我也要設法表演出寒冷，有天我在找遺失腳踏車，突然有外送員來問我，我是不是發生甚麼事，人跟人還是有溫暖在，那怕就是那一瞬間。

張震興奮說，那時體會到，「我成功混入外送員的生活裡面。對手女演員是美國長大的小孩，慧根小朋友保持有點熟又不太熟的感覺，要在很快時間內找到那種感覺，可以視不同種類感覺。」張震過去以《緝魂》拿下第一個影帝獎座，這次是二度獲獎。