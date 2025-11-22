金馬獎／台中出身演大馬人奪女配　陳雪甄熬17年後台「眼眶含淚」

記者黃庠棻／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場。本屆頒獎嘉賓邀來國際大導演李安、日本影帝西島秀俊、金馬影帝張震；以及翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、謝盈萱、許瑋甯、劉冠廷等人。稍早星光大道結束後，典禮已順利開場，頒發到最佳女配角，由《人生海海》的陳雪甄奪下。

▲金馬62最佳女配角陳雪甄。（圖／記者黃克翔攝）

陳雪甄出道多年，終於憑藉《人生海海》拿下人生第一座金馬獎，她一上台就哭到淚崩感嘆說道「走了17年」，在感言中她提到「想把獎送給在每一部電影中擔任配角的人，謝謝我們沒有放棄，是我們在暗處照亮電影的細節」。

在後台，陳雪甄眼眶仍掛著淚珠，但拿著獎座開心地對著鏡頭微笑。出身自台中沙鹿的她，在《人生海海》中飾演一位馬來西亞的咖啡廳老闆娘，坦言口音是她拍戲最大的難關，笑說與導演廖克發合作多次「每一次他給我難題後，就放我一個人在旁邊」，透露自己在大馬文化、發音上下了許多苦工。

談及《人生海海》，陳雪甄表示自己的角色「很堅強，雖然環境艱難但她沒有忘記幽默感，是一位總是溫柔對待家人的女性，有像大地之母的感覺」，喊話觀眾「希望大家有機會都去看電影。」而她為了角色努力學習馬來西亞口音，也被副導演大讚「是優異的學生」。