哈孝遠互動啦啦隊女孩被抓包！　空姐妻怒轟「沒邊界」1舉動狂踩底線

球星出身的哈孝遠，近年轉戰演藝圈成績亮眼，經常受邀各大綜藝節目分享經驗，與空姐老婆瑄瑄（劉凡瑄）於2019年結婚，夫妻互動尤其有趣。兩人日前錄製《11點熱吵店》夫妻單元，瑄瑄抱怨老公對女生沒有邊界感，指控對方工作遇到漂亮女生，回家甚至會追蹤、按讚，她語帶不滿地說：「男女之間還是要有邊界感，你那個中間有紅線，再過去一點就是攝護腺了，真的要保持住了。」

▲瑄瑄控訴哈孝遠沒邊界感。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



瑄瑄表示自己提醒過無數次，卻總被老公以「基本禮貌、禮尚往來」帶過。對此，哈孝遠澄清，很多情況其實是工作需求，「有時候錄影現場會找啦啦隊，大家氣氛開心，收視群也喜歡。工作完後，如果人家發限時，給個讚是合理的。」

▲瑄瑄、哈孝遠。（圖／翻攝自IG）

哈孝遠更自嘲當藝人多年，社群追蹤卻只有 2 萬多人，「我們稍微蹭一下也沒問題啦，也算禮貌。」他坦言，有時候真的不知道該怎麼回女生訊息，「比如說『謝謝小哈哥照顧』，我就回個貼圖。」沒想到話還沒說完，瑄瑄立刻爆料，每次老公都會傳「啾啾」貼圖給女生，讓她氣到翻白眼。