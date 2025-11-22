陶晶瑩才剛大巨蛋開唱！急飛奔南下「應援子瑜」　暖心準備食物慰勞TWICE

記者孟育民／台北報導

女團TWICE於22、23日連續兩天在高雄世運開唱，台灣女孩周子瑜等了10年終於唱回家鄉，格外具有意義。陶晶瑩稍早現身大巨蛋「民歌大團圓」演唱會，結束後立馬帶著女兒荳荳南下高雄朝聖，更透露有準備高雄早餐店的飯糰、蛋餅給團員，用實際行動為她們應援。

▲陶晶瑩南下高雄朝聖TWICE。（圖／翻攝自陶晶瑩Threads、中華音樂人交流協會會提供）

陶晶瑩曬出TWICE應援小物，還有周子瑜的扇子，即便白天在台北有工作在身，結束後仍南下朝聖，「結束演唱後、要陪女兒飛奔到Twice所在的城市高雄、到處拍照到處打卡，為她們歡呼、為子瑜尖叫！今天高雄早餐店的飯糰蛋餅已經送到，希望團員們都開開心心儲備能量。」讓粉絲直呼她太貼心！

▲ TWICE 。（圖／翻攝TWICE IG）

事實上，陶晶瑩和周子瑜一家人感情深厚，先前就曾發文還原實情，澄清外界對她「帶孩子追星」的誤解。她透露，多年前某次跨年行程，因女兒荳荳想造訪子瑜父母在台南開設的咖啡廳，一家人因此結識對方。

不久後，子瑜媽媽詢問陶晶瑩一家是否有意前往韓國旅遊，得知子瑜會在場，荳荳身為忠實粉絲自然興奮不已。陶晶瑩表示，自己一再叮嚀孩子「不要逾矩、不可以要求拍照、不可以亂問問題，也不能過度興奮打擾子瑜」，希望孩子在見到偶像時仍保持禮貌與分寸。