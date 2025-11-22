金馬獎／曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

記者蔡宜芳／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場，「最佳男配角」由曾敬驊以《我家的事》拿下。入圍者中最資淺的他，一舉打敗金士傑、黃鐙輝、黃秋生，以及同片的姚淳耀等勁敵，他也為此忍不住當場爆哭。

▲金馬62典禮，最佳男配角得獎者，曾敬驊。（圖／翻攝自MyVideo）

曾敬驊表示，他很感謝合作的演員們即便在拍自己的特寫，都還在一旁協助對戲，「謝謝你們，真的就像一個家一樣。」他也說，自己是個不太會說話的人，「但是我真的做了蠻多很勇敢的事情，謝謝。帶我進到電影世界的老師，李烈，烈姐，謝謝妳看見了我，謝謝這個世界，給我這樣的空間，讓我好好感受這些情緒，謝謝電影。」

另一方面，「年度台灣傑出電影工作者」由光影魔術師鍾瓊婷榮獲。「最佳攝影」則由《地母》的梁銘佳拿下。《地母》背景設定在九○年代末政局動盪之時，本片由《南巫》導演張吉安再度擔綱編導，范冰冰以深厚沉穩的多層次演技詮釋鳳音，並與許恩怡、白潤音共同演繹這個飽含傳統、信仰與宿命糾葛的三口之家。