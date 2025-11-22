金馬獎／《大濛》入圍11獎開胡！　潘客印《我家的事》改編劇本獲獎

記者蔡宜芳／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場，入圍本屆金馬11項大獎的電影《大濛》，終於在「最佳原著劇本」開胡，由編劇兼導演陳玉勳獲得獎項。《大濛》從庶民視角切入，以更貼近生活的方式揭開白色恐怖時期的歷史，同時致敬那個年代如雲似霧的時代風景。陳玉勳延續一貫的草根幽默，用筆精準寫透人性中的悲歡與善惡。

▲金馬62典禮，最佳原著劇本得獎者，《大濛》。（圖／金馬執委會提供）

「最佳改編劇本」則由潘客印以自身故事改編的《我家的事》獲得。潘客印表示：「我常常在想，到底是人生的劇本難寫，還是電影的劇本難寫，然後每次我寫電影劇本只要卡關的時候，我只要想想自己的人生這個劇本，我現在也是寫到了三、四十年了，這麼難也是寫到了現在，我就覺得電影的劇本卡關好像還過得去。」

▲金馬62典禮，最佳改編劇本得獎者，《我家的事》。（圖／金馬執委會提供）

《我家的事》描繪了一個家庭如同四季更迭般的生命樣貌，每個家都有說不出口的祕密。追尋身世的姊姊、艱辛求子的母親、冒失闖蕩的弟弟，以及努力想逆轉人生的父親——歡笑、爭吵、哭泣與徬徨交織其間，直到一束微光終於照入每個人的心房。本片改編自短片《姊姊》，是導演潘客印的首部劇情長片。他以家中不同成員的視角，細膩編織出一部動人的家庭小品，描摹出橫跨 24 年、極具生活感的台灣鄉間家庭風景。