新亭洞連續殺人破了！「賤兔案非同一犯人」仍為懸案　《信號》曾翻拍

記者張筱涵／綜合報導

南韓轟動全國的「新亭洞連續性侵殺人案」在懸宕20年後終於破案，警方近日正式公布兇手身分，犯案者為60多歲、曾任大樓管理員的張姓男子。然而，外界長期混為一談的賤兔綁架未遂案」，在最新調查中被證實並非同一人所為，掀起討論。

▲2006年的賤兔綁架未遂案，犯人仍未被抓到。（圖／翻攝自韓網）



■ 2005年兩名女性遭性侵後勒斃 DNA技術突破拼出真兇

[廣告]請繼續往下閱讀...

2005年6月與11月，首爾陽川區新亭洞分別發生兩起女性遭性侵後被殺害並以米袋、蓆子綑綁棄屍的命案，兩名受害者皆被拖往同一棟大樓的地下室後遭害，手法極為相似。當時韓警成立38人專案組，但因受害者身上未能檢出DNA，調查於2013年被迫轉為懸案。

▲2005年5月和11月發生兩起性侵殺人案。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



直到2020年，隨著鑑識技術進步，原先無法解析的證物終於成功檢出相同DNA，確認兩案為同一人犯案。警方進行23萬人範圍的排查、採集1500多份樣本，最終鎖定曾於2006年因性侵致傷案（강간치상）被捕的張姓男子。

由於張男2015年已死亡並火化，警方走訪40多家醫院，終於奇蹟找到一份生前檢體，比對後確認其DNA與兩起命案完全一致，正式宣告破案。

▲韓警發現2006年因性侵致傷案坐牢中的張某，和2005年兩起事件的犯人DNA相符。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



■ 調查還原：兇手利用「大門上鎖」藉口引人至地下室犯案

警方調查發現，2名受害者皆曾走入張男擔任管理員的大樓內，並在發現醫院未營業後嘗試離開。張男以「一樓大門鎖住了，我帶你從地下室走」為由，將受害女性引入地下儲物間，接著性侵、殺害，再將屍體以米袋或蓆子包裹棄置街頭。

警方在該地下室找到與遺體一致的霉菌、沙粒，且有疑似用於捆綁的麻繩，加上8名獄友證稱張男「說過殺人」、「能描述受害者特徵」，證實其犯案事實。

■ 關鍵澄清：「賤兔綁架未遂案」另有其人

案件重啟後，《想知道真相》曾推測，2006年在新亭洞發生的綁架未遂案可能與2005年命案為同一犯人所為，也因為第三起的2006年案件倖存者在逃到二樓鞋櫃旁躲避時，看見貼有賤兔的貼子，使三起案件多年來被大眾混稱為「賤兔連環殺人案」。

然而，警方最新調查明確指出賤兔綁架未遂案與2005年的兩起殺人案不是同一犯人，原因為張姓男子在2006年2月因性侵致傷被捕並遭收押，而「賤兔綁架未遂案」發生於2006年5月，案發時張男正處於服刑狀態，不可能犯案。警方強調，2006年綁架案的犯人至今仍無法確認，該案仍是「未破懸案」。

▲由於張姓男子2006年2月就坐牢了，因此與發生在2006年5月的賤兔綁架未遂案無關。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



■ 20年懸案畫下句點，但真相終於還給了受害者

儘管張姓犯人已死亡無法追訴，警方仍強調本案象徵重大突破，「真正的兇手終於在20年後被揭露」。並對受害者家屬表達深切的歉意與慰問。警方表示：「我們會以追到地獄的覺悟，查出所有殺人犯的真相。」

新亭洞連續殺人終於破案，但與之相關的「賤兔案」依舊等待解答。南韓社會希望下一個被拼湊出的真相，不需再等上20年。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​



■ 新亭洞案件資訊整理表