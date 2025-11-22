范冰冰爆快閃金馬「微博IP目前位置曝光」！9年沒來台：非常想參加

記者潘慧中／綜合報導

范冰冰自2018年稅務風波後，經過7年仍難以重返大陸娛樂圈，持續轉向海外發展。因此，當她以《地母》入圍第62屆金馬獎的影后時，許多影迷都很期待她是否會來台參加頒獎典禮。對此，她目前的微博IP位置引發不少討論。

▲范冰冰的微博IP位置顯示在湖北。（圖／翻攝自微博／范冰冰）



截至出稿前，范冰冰的微博IP位置顯示在湖北，不過，有網友發現湖北有班機直飛桃機，飛行時間大約在兩個半小時至三小時之間，讓她是否會現身金馬獎頒獎典禮至今仍是一個謎。

▲▼范冰冰是否會現身金馬獎頒獎典禮仍是一個謎。（圖／翻攝自微博／范冰冰）



事實上，《地母》導演張吉安21日出席金馬午宴時，曾被問到范冰冰是否有機會現身金馬獎，他當時先是神祕地說「明天給大家驚喜」，但接著又說「我可以拿一碗飯、一杯冰代表」，可說是釣足影迷的胃口。

▲張吉安日前曾坦言，范冰冰非常想參加金馬獎。（圖／翻攝自微博／范冰冰）



張吉安日前曾坦言，范冰冰非常想參加金馬獎，對方得知入圍時還激動地跟他邊哭邊通話，「我們還在做最後的協調，包括范冰冰的行程和簽證等問題」，希望能讓對方睽違9年的金馬之旅成行。