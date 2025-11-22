直擊／TWICE為台灣改歌詞！破天荒放「35秒煙火秀」娜璉：我第一次看到

記者吳睿慈／高雄報導

南韓大勢女團TWICE 在連續兩天在高雄世運開唱，她們22日開啟第一場演唱會序幕，出道10年首度訪台的她們，除了用台語、中文拉近距離外，Mina在唱到〈Yes or Yes〉特地改歌詞，志效也把子瑜拉到鏡頭前拍特寫，最後還有35秒煙火秀，整場演出充滿驚喜。

▲子瑜和Sana親密相擁。（圖／讀者提供）

TWICE來到南台灣開唱，因應高雄溫暖天氣，8位成員幾乎都穿著短裙、平口或背心的舞台裝扮，娜璉更透露「這次為了高雄特地換很多服裝」，就連初登場的舞台服裝也大改過，志效說：「第一套是我們第一次展現，你們喜歡嗎？」為初次見面的台灣ONCE帶來許多驚喜。

演唱會來到尾聲時，Mina在唱到〈Yes or Yes⟩特地改歌詞，原版是「hey, boy」，她改成「hey, 高雄」，令全場5萬粉絲驚喜不已，在唱到〈What is Love?⟩時，志效把子瑜拉到鏡頭前大喊中文，同樣引起全場尖叫聲。

▲▼TWICE首次在高雄開唱。（圖／讀者提供）

接著，她們唱到〈ONE SPARK〉時，舞台尾端放起長達35秒的煙火秀，看得所有人驚呼連連。直到安可環境，8人再度上台，子瑜則表示準備了一個禮物，俏皮問成員「準備好了嗎？」但定延開玩笑回答「沒有，都忘了」，下一秒〈日不落〉前奏播出，5萬人齊聲合唱，場面感人。