直擊／子瑜講母語哽咽：心中火苗快熄滅...「很多次想要放棄，也很想家」

記者吳睿慈／高雄報導

台灣女孩子瑜隻身前往南韓打拼，她等了10年終於回到家鄉來開唱，演唱會尾聲，她忍住眼淚，並表示「我有話想說」，拿出自己的小抄，坦言曾經想放棄、心中火苗幾乎消失，也很想家，直到現在火苗重新點燃，講著講著哽咽，全場哭出來。

▲▼子瑜忍淚念出手寫致詞，台下哭成一片。（圖／讀者提供）

子瑜在演唱會尾聲拿出小抄，並開口說：「從練習生到出道的這十幾年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫折、有孤單、有渴望，我只是因為喜歡在家裡自己唱歌跳舞，內心期待自己會不會有一天成為明星，從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。」

她坦言：「我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇，好幾次我想要放棄 ，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天，可是在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助。努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，曾經的火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這，我沒有離開不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望著，我知道那道火苗未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水，也許沒有終點，但我會用我的力量讓心中的火苗再次亮起來，相信它有一天會成為最耀眼的火焰。」

子瑜最後感謝說道：「在場感謝每位支持我的粉絲還有這一次高雄為我們做的一切，也非常謝謝你們，愛你們，謝謝妳們等了這麼久，我愛妳們。」