直擊／看到子瑜回家哭慘！男友陪她第一次看TWICE：終於可以見面

記者吳睿慈／高雄報導

台灣女孩周子瑜等了10年終於唱回家鄉！團體TWICE於22、23日連續兩天在高雄世運開唱，場外許多粉絲掛上象徵團體每個成員的吊飾，其中不乏有掛上屬於子瑜的藍色娃娃，一名林小姐從2016年開始愛上TWICE，今是第一次看TWICE演唱會，她光是昨天看到機場子瑜回家的畫面就已經哭出來，感性表示「謝謝妳堅持到現在，我們等了那麼久 ，妳一直以來的夢想也是回家，今天我們終於可以見面了，真的替妳開心，也替我們大家開心」。

▲子瑜帶領TWICE唱回家鄉，粉絲都相當期待。（圖／翻攝子瑜IG）

林小姐喜歡TWICE 9年，她與子瑜同年出生，看到子瑜一個人在異鄉打拼不容易，這次出動全家大小搶票，最後是男友的妹妹搶到，情侶倆一起到場朝聖演唱會，她說，「之前都沒看過TWICE 演唱會，今天是第一次」，身上掛滿藍色TZUVELY，她笑答「男友有出錢幫買，還有很多隻在家裡」，男友因為她的關係跟著喜歡上TWICE。

林小姐也在受訪時感性喊話，「謝謝妳堅持到現在，我們等了那麼久 ，妳一直以來的夢想也是回家，今天我們終於可以見面了，真的替妳開心，也替我們大家開心」，昨天見到機場畫面已經先哭出來，今天有準備衛生紙怕自己淚流不止。

▲▼粉絲掛上象徵不同成員的吊飾，還有人掛上屬於子瑜的藍色娃娃（上）。（圖／記者吳睿慈攝）

另一對姊妹花同樣掛滿TWICE 玩偶，一位是彩瑛的CHAENGVELY，另一位則是Momo的MOVELY，兩人從台北下來，同樣也是第一次看TWICE 演唱會，姊姊說「我們有來看娜璉啤酒節，那時候就有點泛淚很感動」，當時先把高雄住宿訂下來，做好不論有沒有搶到票都要到場一起嗨的決心。

所幸妹妹成功搶到票，還準備了抽取式衛生紙，要入場與粉絲、偶像享受最珍貴的瞬間。