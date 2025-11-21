夢多表態「力挺高市早苗」　貼4愛心狂讚：我們首相超棒

記者王靖淳／綜合報導

日本首相高市早苗的涉台言論，導致中日關係緊張。為此，來自日本的男星夢多（大谷主水）最近也在Threads發文，分享自己對此事的看法。

▲夢多。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）

夢多在文中興奮地直呼：「我們的首相做得好、超棒」，甚至連續附上了四個紅色的愛心符號，強調自己「對他非常的期待。」他更在文中特別提及，自己對於兩國情誼的深切期盼，感性地寫道：「希望台日關係越來越好」，最後，夢多也不忘表達心中的感謝，「謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣。」貼文曝光後，立刻吸引超過1.9萬的網友朝聖按讚。

▲夢多PO文力挺高市早苗。（圖／翻攝自Threads／mondo0718）

此前，日本首相高市早苗日前拋出的「台灣有事」說法在中國引起反彈，相關風波持續延燒。而日本駐中國大使館17日罕見發布「安全對策」，提醒身處中國境內的日本公民近期外出務必保持高度警覺，注意周遭是否有可疑人士，並盡量結伴同行，特別是帶著孩童的家庭更應加倍留意。另一方面，多部日片原本排期大陸上映卻傳出撤檔、暫緩上映，日本男團JO1原定11月28日在大陸廣州舉行的見面會也宣布取消。