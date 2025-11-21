日女歌手北京開唱前表態「永遠支持一個中國」　真實心聲曝光

記者王靖淳／綜合報導

日本首相高市早苗的涉台言論，導致中日關係緊張，而明（22）日要在北京開唱的日本女歌手美依禮芽，18日也透過微博發文，強調「我永遠支持一個中國」，貼文一出立刻掀起網友熱烈討論。為此，美依禮芽事後公開受訪時，也透露自己發聲表態的背後原因。

▲美依禮芽。（圖／翻攝自微博／MARiA_GARNiDELiA）

美依禮芽在文中直接表達自己對中國的深厚情感，「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人——我永遠支持一個中國。」貼文曝光數日後，她於事後接受公開採訪時，親自揭露自己做出這項決定的心路歷程。

美依禮芽坦言，要做出明確表態，不是一件能立刻決定的事，她確實曾歷過恐懼和不安，也花了不少時間才下定決心。然而，相較於網路上充斥的各種聲音與質疑，她選擇相信自己的親身體驗，強調「自己親身在這裡所看到，感受到的才是真實的。」

▲美依禮芽表態挺中國。（圖／翻攝自微博／MARiA_GARNiDELiA）

面對外界排山倒海而來的評論，美依禮芽透露，這篇聲明的目的，是為了向支持她的中國粉絲傳遞溫暖、愛意以及感謝。儘管此舉勢必會引來爭議，但她強調自己是在理解會有各種聲音的基礎上才決定發聲的。美依禮芽也坦承，發文後確實收到很多的意見，其中不乏一些比較嚴肅的意見。對此，她淡然地表示：「我並不指望所有人都能贊同我的作法，我相信我的真心和誠意，終有一天會傳達到大家心中。」