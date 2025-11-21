金馬新人互虧！馬士媛甜喊歌手男友「是幸運物」　劉敬受不了：閃屁啊

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎倒數計時，頒獎典禮前夕，入圍午宴星光熠熠，五位入圍「最佳新演員」的提名者初次見面。包括《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷，首次齊聚一堂，現場火花四射，笑料不斷。

▲金馬62「最佳新演員」入圍者，（左起）張迪文、林怡婷、劉敬、馬士媛、牧森。（圖／記者黃克翔攝）

午宴上，五位新秀在合照前熱絡地聊了起來。張迪文坦言，原本有點緊張，但大家親切的互動讓他放鬆不少。馬士媛則爆料，她和劉敬在開幕式上眼神交會，還在猜對方年紀，沒想到劉敬直接開口問，結果發現馬士媛是「姊姊」，讓劉敬笑稱自己是「弟弟」。而五人之中最年長的28歲牧森，則被眾人推舉為「大哥」。

▲牧森以《進行曲》入圍金馬62「最佳新演員」。（圖／記者黃克翔攝）

談到首次入圍金馬的心情，馬士媛難掩興奮與緊張，最感動的是交往五年的男友、JADE樂團成員嘟嘟的鼓勵：「他叫我好好享受，說會在家看直播。」當被問到是否有幸運物時，馬士媛甜蜜放閃：「我們好好在一起就是最幸運的事！」瞬間閃瞎全場，一旁的劉敬立刻搞笑接話：「那我坐旁邊去，閃屁啊！」再度引爆笑聲。

▲馬士媛以《左撇子女孩》入圍金馬62「最佳新演員」。（圖／記者黃克翔攝）

個性淡定的劉敬則表示，他一直以平常心面對這次入圍，但能在電影最高殿堂遇到許多前輩，仍感到相當榮幸。他分享了一個有趣的插曲：「剛剛在廁所門口看到柯煒林，跟《大濛》裡面的『趙公道』造型差太多了，一時間還認不太出來。」

▲劉敬以《失明》入圍金馬62「最佳新演員」。（圖／記者黃克翔攝）

林怡婷則對明天的紅毯充滿期待，她興奮地說：「剛剛看到曾敬驊，真的很想合照。」話才說完，劉敬馬上附和：「他真的很帥、可惡。」他還補充，第一次看到曾敬驊本人時，覺得他全身發光，「怎麼可能這麼帥！」希望未來有機會能合作或一起入圍。

▲林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬62「最佳新演員」。（圖／記者黃克翔攝）

牧森則透露，他在午宴上巧遇張孝全，近距離感受到對方結實的氣勢，「站在我旁邊真的很壯。」來自香港的張迪文則坦言，與一群剛認識的同輩演員聚在一起，反而有點害羞，「張孝全、黃秋生我都很想合照，但真的不敢開口。」

▲張迪文以《眾生相》入圍金馬62「最佳新演員」。（圖／記者黃克翔攝）