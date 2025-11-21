AKMU宣布離開12年YG！　梁鉉錫大力支持：永遠是家人

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣兄妹音樂組合AKMU（樂童音樂家，成員李燦赫、李秀賢）宣布將在年底與YG Entertainment結束12年合作關係，選擇獨立發展，震撼韓國歌壇。多名業界人士證實，AKMU並非轉投新公司，而是與長期合作的經紀人討論成立自己的公司，等同正式從YG Entertainment出走。

▲AKMU離開YG娛樂。（圖／翻攝自Instagram／akmuofficial）



根據韓媒《Xportsnews》獨家報導，AKMU與YG Entertainment的專屬合約將於今年12月底到期，經過長時間深思熟慮後，兄妹倆最終決定離巢展開新挑戰。一名業內人士透露，幾個月前，李燦赫、李秀賢與YG Entertainment總製作人梁鉉錫曾共進晚餐，席間自然聊到未來活動方向，梁鉉錫認為AKMU若在全新環境中活動，反而能成為下一階段的成長動力，因此大方支持他們獨立。

AKMU透過《K-pop Star 2》奪冠出道後，以強大的創作能力與獨特音樂色彩迅速累積人氣，推出〈200%〉、〈DINOSAUR〉、〈NAKKA〉、〈我怎麼會愛離別呢，那全是因為愛你〉等多首國民級神曲，更各自擁有成功的個人音樂事業。近期他們以小劇場規模舉辦9場《樂童們》專場演唱會，再次展現深厚的舞台實力。

值得一提的是，AKMU曾在2021年7年合約期滿時選擇續約5年，當時李燦赫曾盛讚YG Entertainment 7年來從未有過任何摩擦，也一直支持團隊前進的方向，因此這次12年合作的「美麗離別」也讓粉絲相當不捨。

YG Entertainment今（21日）公開聲明，正式宣布AKMU將離開公司。YG Entertainment表示，在6個月前的家庭會面中，雙方坦率討論了是否要繼續攜手或走向獨立的課題，而最終AKMU決定踏上新的道路。YG Entertainment更透露，兄妹倆在臨別前親手寫信給梁鉉錫，並以大禮表達感謝，並說：「我們永遠是YG Family。」YG Entertainment強調，AKMU永遠是家人，公司也會持續支持他們的新挑戰，並請粉絲繼續給予溫暖應援。

【YG Entertainment聲明全文翻譯】

這裡是 YG Entertainment。

大約6個月前，楊賢碩總括製作人曾前往AKMU成員李燦赫、李秀賢的住所，一同享用成員親手準備的料理。期間大家回顧了從2012年《K-pop Star 第二季》初次相遇以來12年間的美好回憶，同時也坦率地討論了AKMU目前正在思考的議題。

AKMU唯一的煩惱是，在與YG Entertainment並肩同行12年之後，是應該繼續一起走下去，還是為了新的挑戰選擇獨立？

梁鉉錫總製作人向站在選擇岔路口的AKMU表示：「離開YG Entertainment的懷抱，在新的環境中進行音樂活動，也會是非常好的經驗。」他鼓勵兩位成員，並表明自己會在背後全力支持，因為梁鉉錫比任何人都清楚AKMU喜歡挑戰新道路的性格與煩惱。

在梁鉉錫的應援與溫暖鼓勵下，AKMU經過長時間思考，最終決定踏上新的道路。AKMU在2013年獲得《K-pop Star 第二季》冠軍後選擇YG Entertainment，2014年以〈200%〉、〈Give Love〉等歌曲正式出道。此後12年間，他們推出大量熱門歌曲，以純粹的音樂熱情與獨特感性，成為深受大眾喜愛的兄妹組合。

能在旁見證這對滿懷音樂熱情的兄妹一點一滴成長，是YG Entertainment的榮幸。我們對AKMU在共同時光中帶給大眾的音樂與感動深表感謝。AKMU成員在最後仍說：「我們永遠是 YG Family。」並表示只要公司需要，他們隨時都會回來。他們也向扶持自己的梁鉉錫遞上親筆信並深深鞠躬，傳達衷心的謝意。

如同AKMU的真心，YG Entertainment也始終將他們視為家人。我們由衷支持他們新的挑戰，並會在需要時積極提供協助。

請大家多多關心、溫暖應援站在新起點上的AKMU。