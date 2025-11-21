正妹學霸女星結婚2個月　不急拼生小孩原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

學霸歌手蔡佩軒推出全新單曲〈5ever〉，以最純粹的吉他、弦樂與打擊紀錄她對老公J先生的深情。這首歌早在兩人遠距離的第二年就悄悄完成，她在飛機上寫下旋律，因為那一刻已確信對方是「The one」，連歌名都暗藏告白密碼：「4ever不夠，我愛你5ever」。

▲蔡佩軒為老公創作甜蜜告白曲〈5ever〉。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

婚禮上她安排驚喜演唱，特地不告訴老公曲目，一還工作人員把J先生支開，正式演出時老公還配合上演「哇！好驚喜」，逗笑全場，直到結束才告白「我真的很感動」，甜度爆表，也讓〈5ever〉成為兩人之間最浪漫的默契象徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到婚後日常，她笑說完全不認同「婚姻是愛情的墳墓」。反而因為看到彼此最真實的一面，更踏實、更安心。她是浪漫派，J先生則擅長把浪漫化成行動，會暗中安排甜食行程、準備花束巧克力，甚至每週規劃不同約會，陪她適應新加坡生活。

▲蔡佩軒婚後不急著做人。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

外界關心寶寶進度，她大方表示喜歡小孩，但生育是重大責任，會再等一兩年、把握兩人世界。蔡佩軒也分享婚後座右銘「注意力是最重要的財富」，開始把重心放在健康與步調調整。近期她回到母校東湖國中驚喜合唱〈卡農inLove〉，感性直呼像回到當年。