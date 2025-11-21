ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯控「妨害名譽、洩漏個資」
台日以前沒這好！他揭「友好關鍵點」
aespa遭抵制上日紅白「連署破8.5萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王俐人 席絹 陳玉勳 鄒時擎 范姜彥豐 胡彥斌 小島秀夫

賓賓哥對校園演講直播致歉　尊重校方要提告的權利

記者葉文正／台北報導

網紅賓賓哥昨天前往台中某中學餐與公益演講，但因為沒有告知校方，就現場直播，引起軒然大波，並讓台中市長盧秀燕震怒，校方並發表聲明要提告，對此賓賓哥今天也發聲明道歉。

▲▼公益網紅 賓賓哥 媒體記者會-賓賓哥。（圖／記者周宸亘攝）

▲公益網紅 賓賓哥 。（圖／記者周宸亘攝）

賓賓哥表示：「針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賓賓哥道歉。（圖／翻攝臉書）

▲賓賓哥道歉。（圖／翻攝臉書）

但他說，因為友人刻意隱瞞，「本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。此次受邀到校園分享公益理念，初衷是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助，但在現場互動中，未及時規避學生鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，可能侵犯了孩子們的隱私。事後我已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段，今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定。」

其次，關於與校方的直播認知誤差，我願意還原事實：事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。

至於事後開啟直播回應，賓賓哥說並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定。為了避免謠言擴散，也為了向關心我的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」「未有意擾亂校園」的事實，我才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

一直以來，我深耕公益領域，始終以「傳遞善意、尊重他人」為原則，此次事件讓我深刻認識到，不論初衷如何，細節把控與充分溝通才是避免誤會的關鍵。今後我會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。

最後，再次向所有因此次事件受影響的人說一聲「對不起」。感謝大家的監督與包容，也感謝校方願意與我溝通解決問題。我不會因這次誤會放棄公益之路，今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。

而經紀公司也回應：
因為友人刻意隱瞞，賓賓哥並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於後續校方要提告只能尊重對方。

致歉人：賓賓哥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

賓賓哥

推薦閱讀

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

玉女歌手驚喜現身小學　「接任家長會長」43歲近況曝光

13小時前

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

16小時前

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

快訊／TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

13小時前

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

4小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

11/20 11:40

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

快訊／被爆離婚神通少東2年　孫正華發聲明「這裡是自由台灣」

13小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

11/20 10:43

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

11/20 08:13

專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

專訪／認了「台灣是定情地」騎YouBike約會　陳澤耀放閃大4歲孕妻

5小時前

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

2小時前

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

王俐人自助吧打包遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

18小時前

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

2小時前

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD

中島美嘉迷上台灣便當　突然忘記要宣傳演唱會XD
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名
青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

SpeXial陳向熙涉閃兵「傳人間蒸發」　團長宏正曾傳訊關心遭「不讀不回」！

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

看更多

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

炎亞綸哭了！　藏3年情緒秘密全說了…當眾震撼宣布2大喜訊

15分鐘前0

陸短劇驚見《康熙》爆紅台星！男女主角是爆紅大咖演「偽裝夫妻」

21分鐘前0

蘇州帶回紀念品！郁方「行李被攔」嚇出冷汗：怕20萬飛了

26分鐘前0

八點檔最慘！江宏恩出軌周旋3女「才知兒子非親生」淒涼下場曝光

29分鐘前10

被爆料是惡鄰「家人還隨地便溺」楊宗緯提告　警將傳喚前保全

51分鐘前35

賓賓哥違規直播還到處PO！中市府+警察聯手檢舉　成功下架7影片

1小時前31

賓賓哥對校園演講直播致歉　尊重校方要提告的權利

2小時前52

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

2小時前910

aespa遭抵制上日本紅白「連署破8.5萬人」　NHK高層回應了！

2小時前98

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

讀者迴響

熱門新聞

  1. 玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝
    13小時前1810
  2. SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光
    16小時前5647
  3. TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底
    13小時前3412
  4. 韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！
    4小時前12
  5. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    11/20 11:404828
  6. 即／被爆離婚　孫正華發聲明
    13小時前147
  7. Sandy主持外景大遲到！
    11/20 10:431610
  8. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    11/20 08:1310497
  9. 專訪／認了「台灣是定情地」　陳澤耀放閃大4歲孕妻
    5小時前101
  10. 楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲
    2小時前188
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合