韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！　《鬼怪》經典台詞再被翻出

記者張筱涵／綜合報導

南韓男神金宇彬20日宣布將在12月與相戀10年的女友申敏兒完婚後，網路上除了祝福聲一片，也意外帶起一波「名字哏」討論。一名韓國網友在社群平台X（前身為推特）發文，「元斌x李奈映、玄斌x孫藝珍、金宇彬x申敏兒，大韓民國三大『ㄅㄧㄣ』都和同行的世紀美人結婚了。」

▲▼韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女。（圖／翻攝自韓網）

▲韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女，從左至右為元斌和李奈映、玄彬和孫藝珍、金宇彬和申敏兒。（圖／翻攝自韓網）

這則貼文迅速吸引萬人轉發，網友們在引用內容中感嘆「帥哥都跟頂級女神在一起」、「這樣的長相再加上身高178、185、188公分，還有人品，跟超美姐姐們結婚完全贊成」、「好笑的是，三個『ㄅㄧㄣ』都不是本名」、「好想看羅 PD拍一個『3大ㄅㄧㄣ夫妻聚會』的節目」、「如果沒有到這個等級的美男，就不准跟超美女神談戀愛。」

有粉絲搬出《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的經典台詞來呼應，貼上劇中金高銀（金高恩）說的那句：「女生們喜歡的名字，作為代表就是這3位了，玄彬、元斌、金宇彬。」

▼網友翻出《鬼怪》經典台詞。（影片／取自X／nyse_min，如遭刪除請見諒）

這組「3大ㄅㄧㄣ」哏隨後被轉貼到韓國論壇theqoo，瞬間湧入破300則留言，不少人被「原來三人名字都不是本名」這點逗樂，紛紛笑稱他們是「짭빈（假ㄅㄧㄣ）」、「3假斌、3金先生」，因為三人的本名其實分別是金道鎮（元斌）、金泰坪（玄彬）、金賢中（金宇彬），清一色都是「金」姓。

網友留言包括「三個人全是『假斌』也太好笑了」、「光看名字就覺得好美」、「原來不是 3大ㄅㄧㄣ，是3大金」、「三對都是頂級美男配超級美女，真的很登對」、「三對都是頂級美男配超級美女，站在一起真的像在看童話」。

事實上，金宇彬與申敏兒自2015年認愛以來感情穩定，申敏兒更在他罹患鼻咽癌、停工抗癌的2年間一路陪伴，如今終於修成正果，將於12月20日舉行婚禮。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

