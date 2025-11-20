桂綸鎂、西島秀俊演夫妻！大讚：他像大樹抓住我　溫柔互動曝光

記者吳睿慈／台北報導

日本影帝西島秀俊與桂綸鎂首度合作電影《最親愛的陌生人》，本片是本屆金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》，兩位主角與導演真利子哲也20日接受台灣媒體聯訪，桂綸鎂稱讚：「西島秀俊就像一棵大樹一樣，牢牢抓著我。」暖男的溫柔舉動令她印象深刻。

▲▼西島秀俊、桂綸鎂出席金馬閉幕片《最親愛的陌生人》，兩人互動頻繁。（圖／記者李毓康攝）



桂綸鎂首次與影帝西島秀俊合作電影《最親愛的陌生人》，兩人晚間出席金馬影展閉幕片映後，桂綸鎂大讚：「非常榮幸可以跟導演還有西島秀俊合作，我很期待在導演的指導下會有怎樣的表演，而西島是個很溫暖的前輩，片場給我很多的鼓勵，他帶給我豐沛的內在能量，如果我玩得太慶幸，他都會接住我。」話題只要提到前輩西島，她就會露出滿滿笑容。

▲西島秀俊在片場會拍拍桂綸鎂的肩說「你非常棒」。（圖／記者李毓康攝）



▲桂綸鎂為扛木偶健身。（圖／記者李毓康攝）



桂綸鎂形容「西島秀俊就像一棵大樹，牢牢抓著我」，她在片裡情緒起伏很大，「有幾場戲份，我自己情緒很重的戲，他都會在我演完後，有過來拍拍我說『妳剛剛做得真的很好』。」西島則稱讚她：「綸鎂是一位很投入在角色裡的演員，當遇到情緒起伏比較大的時候，我會不由自主想跟她說『妳做得好』、『妳非常棒』，即使她在演技上已經交出非常完美的表現，但鏡頭有近有遠，她再來一次還是演得很好，而且一次比一次演得還好。」

▲導演真利子哲也出席金馬閉幕片《最親愛的陌生人》媒體活動。（圖／記者李毓康攝）



電影裡，桂綸鎂飾演一位操偶師，有多場與木偶的對手戲，情緒很重也令她壓力極大，「要讓木偶像有生命一樣，我花了滿多時間練習，甚至有些時候手會抽筋，而與木偶的戲份就是整部電影拍攝的第一天，我第一場戲就是木偶戲，但也多虧這樣的安排，我才能理解為何這麼角色對木偶這麼熱愛。」要背上3到5公斤的木偶，導演特別叮嚀「去健身」，她笑說：「我真的有健身，當時真的還滿健壯的。」

《最親愛的陌生人》遠赴紐約取景，被問到是否有吃很多美式食物？桂綸鎂大笑不止指向西島秀俊，西島秀俊笑答：「就是桂綸鎂小姐休息時會去看偶戲，我則是去吃一些甜食，我這次來台灣也希望可以吃到好吃的甜食。」《最親愛的陌生人》1月16日在台上映。