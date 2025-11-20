女王中島美嘉是貓奴！回家先吸貓　找台灣記者求救：該怎裝監視器

記者吳睿慈／台北報導

日本歌姬中島美嘉即將在2026年5月16日、17日於台北流行音樂中心開唱，她20日在台北舉辦記者會，為明年的演唱會預熱，「上次有來看我演唱會的朋友，相信明年也會開心，我會準備完全不一樣的內容，這次也會百分之百投入，希望大家期待」，而她有飼養四貓一狗，在受訪時聊起寵物瞬間露出少女一面，笑喊：「我回家一定會吸貓！」時常跑巡演的她，也在思考要不要裝寵物監視器，現場更詢問記者意見「到底要裝幾台、裝在哪裡才好」。

▲中島美嘉即將在2026年站上台北流行音樂中心。（圖／記者周宸亘攝）



中島美嘉今年頻繁來台開唱，愛上台灣便當，還抽空去了廟裡拜拜，「我不太會許願，但會告知我在幾月幾號會有演出，希望來到現場聽我唱歌的朋友都可以被療癒，而我也會盡全力演出」，這次在Billboard Live TAIPEI連唱4場，距離觀眾席很近，她分享感想：「雖然在日本每年都會舉辦跟這邊一樣近距離的演出，但這個距離確實是上我最緊張的距離，台灣朋友很認真聽我唱歌，還會忘記吃東西，我都會提醒粉絲要記得吃東西。」

▲《NANA》20週年，中島美嘉日前再度穿上短裙。（圖／記者周宸亘攝）



而她參演《NANA》真人版電影紅遍全亞洲，如今電影上映20週年，日前她重新穿上聯名服飾，「說實在，我已經封印不穿短裙，久違穿上短裙很開心，20年來我在演唱會或電視表演上都有在演唱《NANA》的歌，所以不會覺得過了很久，但路上常常會有人跟我搭話，不是叫我中島美嘉、反而是叫NANA，雖然當下不太知道該怎麼回應對方，但我還是很開心歌迷陪著我的這段時間。」

時常巡演往外飛，中島美嘉最放不下心的就是家裡的四貓、一狗，「我也會非常想念牠們，所以會請熟的人幫我照顧貓、拍照片給我看」，她最近也在思考要不要裝寵物監視器，「我一直都很想要裝，只是很煩腦監視器要放哪裡、放幾台，我要想看到牠們全部，不知道在場有沒有人可以給我建議？我該放哪裡好呢？」

▲中島美嘉聊起寵物打開話匣子。（圖／記者周宸亘攝）



聊起寵物瞬間打開話匣子，中島美嘉更自爆：「我回家一定會吸貓！但因為我通常都有化妝，口紅會沾到貓咪的毛。」看到貓咪被染紅，她露出心疼表情表示：「我又會覺得不忍心。」提醒自己要克制吸貓，「有時候牠們在一樓叫，我就會立刻從三樓衝下去」，非常寵愛貓咪。

▲中島美嘉現在很會比手指愛心。（圖／記者周宸亘攝）



即將在2026年5月16日、17日於台北流行音樂中心開唱，中島美嘉恰好前陣子出演好朋友金在中的節目，對方推薦她邊唱歌邊比手指愛心，她笑了一下回答：「其實我在演唱會上時，粉絲都會一直比手指愛心，所以我也會被粉絲所感然，不管是唱什麼歌我就回比手指愛心，我後來想想，我的歌曲《orion》裡有一句歌詞『I believe』，就滿適合比這個動作跟粉絲互動。」預告台灣粉絲誒可以期待一下屆時的表現。