ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金宇彬、申敏兒相伴走過「2年抗癌黑暗期」
一周氣溫圖出爐
賓賓哥點名圤智雨「假冒家長檢舉」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

四葉草 吳建豪 楊又穎 林鴒 應采兒 陳小春 光熙 太陽

女王中島美嘉是貓奴！回家先吸貓　找台灣記者求救：該怎裝監視器

記者吳睿慈／台北報導

日本歌姬中島美嘉即將在2026年5月16日、17日於台北流行音樂中心開唱，她20日在台北舉辦記者會，為明年的演唱會預熱，「上次有來看我演唱會的朋友，相信明年也會開心，我會準備完全不一樣的內容，這次也會百分之百投入，希望大家期待」，而她有飼養四貓一狗，在受訪時聊起寵物瞬間露出少女一面，笑喊：「我回家一定會吸貓！」時常跑巡演的她，也在思考要不要裝寵物監視器，現場更詢問記者意見「到底要裝幾台、裝在哪裡才好」。

▲▼中島美嘉記者會-中島美嘉。（圖／記者周宸亘攝）

▲中島美嘉即將在2026年站上台北流行音樂中心。（圖／記者周宸亘攝）

中島美嘉今年頻繁來台開唱，愛上台灣便當，還抽空去了廟裡拜拜，「我不太會許願，但會告知我在幾月幾號會有演出，希望來到現場聽我唱歌的朋友都可以被療癒，而我也會盡全力演出」，這次在Billboard Live TAIPEI連唱4場，距離觀眾席很近，她分享感想：「雖然在日本每年都會舉辦跟這邊一樣近距離的演出，但這個距離確實是上我最緊張的距離，台灣朋友很認真聽我唱歌，還會忘記吃東西，我都會提醒粉絲要記得吃東西。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中島美嘉記者會-中島美嘉。（圖／記者周宸亘攝）

▲《NANA》20週年，中島美嘉日前再度穿上短裙。（圖／記者周宸亘攝）

而她參演《NANA》真人版電影紅遍全亞洲，如今電影上映20週年，日前她重新穿上聯名服飾，「說實在，我已經封印不穿短裙，久違穿上短裙很開心，20年來我在演唱會或電視表演上都有在演唱《NANA》的歌，所以不會覺得過了很久，但路上常常會有人跟我搭話，不是叫我中島美嘉、反而是叫NANA，雖然當下不太知道該怎麼回應對方，但我還是很開心歌迷陪著我的這段時間。」

時常巡演往外飛，中島美嘉最放不下心的就是家裡的四貓、一狗，「我也會非常想念牠們，所以會請熟的人幫我照顧貓、拍照片給我看」，她最近也在思考要不要裝寵物監視器，「我一直都很想要裝，只是很煩腦監視器要放哪裡、放幾台，我要想看到牠們全部，不知道在場有沒有人可以給我建議？我該放哪裡好呢？」

▲▼中島美嘉記者會-中島美嘉。（圖／記者周宸亘攝）

▲中島美嘉聊起寵物打開話匣子。（圖／記者周宸亘攝）

聊起寵物瞬間打開話匣子，中島美嘉更自爆：「我回家一定會吸貓！但因為我通常都有化妝，口紅會沾到貓咪的毛。」看到貓咪被染紅，她露出心疼表情表示：「我又會覺得不忍心。」提醒自己要克制吸貓，「有時候牠們在一樓叫，我就會立刻從三樓衝下去」，非常寵愛貓咪。

▲▼中島美嘉記者會-中島美嘉。（圖／記者周宸亘攝）

▲中島美嘉現在很會比手指愛心。（圖／記者周宸亘攝）

即將在2026年5月16日、17日於台北流行音樂中心開唱，中島美嘉恰好前陣子出演好朋友金在中的節目，對方推薦她邊唱歌邊比手指愛心，她笑了一下回答：「其實我在演唱會上時，粉絲都會一直比手指愛心，所以我也會被粉絲所感然，不管是唱什麼歌我就回比手指愛心，我後來想想，我的歌曲《orion》裡有一句歌詞『I believe』，就滿適合比這個動作跟粉絲互動。」預告台灣粉絲誒可以期待一下屆時的表現。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

中島美嘉

推薦閱讀

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

粿粿工作全無「SWAG出手了」！平台證實：隨時歡迎 有望給優渥條件

9小時前

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

6小時前

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

Sandy主持外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉…曝原因：快瘋了

6小時前

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

4小時前

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

19小時前

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅…她美得像AI爆紅

8小時前

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」　無奈喊話：認真吃東西！

19小時前

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！小禎意外爆「有男友」　親發聲揭情況

11/19 17:40

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了：我還在唱給你們聽

11/18 23:54

身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔

身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔

3小時前

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

4小時前

抓包「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！劉雨柔冒第六感：一定有事

抓包「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！劉雨柔冒第六感：一定有事

5小時前

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

看更多

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前5

王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！網友反挺店家　老闆出面道歉

40分鐘前0

神劇《模範計程車3》回來了！李帝勳劇透車子升級　表藝珍剪激短髮

1小時前0

女王中島美嘉是貓奴！回家先吸貓　找台灣記者求救：該怎裝監視器

1小時前0

六月腳傷認「當廢人3星期」　體重多2公斤崩潰：增重躺著就可以

1小時前21

日女星節目談「首相高市早苗」慘遭炎上！　網轟：至少要做功課

1小時前10

阮經天為新片推掉所有戲約！　曾敬驊「沒水沒電」斷聯躲深山生活

1小時前51

快訊／小島秀夫不來了！確診A流「取消金馬行程」　親筆信致歉：昨晚還在準備

1小時前11

秀蘭瑪雅金曲獎槓龜11次破紀錄！　自嘲：國父革命都成功了

2小時前0

D.O.驚喜現身SM娛樂「疑準備EXO回歸」！　神凍零網全讚：2013年本人

2小時前10

飛越2.46m跳箱重摔！日男星錄綜藝出意外「全治9個月」電視台發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿工作全無「SWAG出手了」！
    9小時前10495
  2. 粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG
    6小時前4227
  3. Sandy主持外景大遲到！
    6小時前1610
  4. 快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」
    4小時前74
  5. 青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人
    19小時前368
  6. 前女友是鄭爽！胡彥斌「海邊親吻擁抱」小16歲絕美網紅
    8小時前206
  7. 邊荷律狂瘦「經紀人急下進食令」
    19小時前166
  8. 籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議
    11/19 17:40812
  9. 最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了
    11/18 23:5483
  10. 身家10億女星離婚2年！　突拋震撼彈「再嫁前夫」根本八點檔
    3小時前3421
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合