飛越2.46m跳箱重摔！日男星錄綜藝出意外「全治9個月」電視台發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本綜藝節目發生錄影意外！33歲男星佐野岳在錄製大型運動綜藝節目《最強運動男子頂上對決2025冬》時發生意外，導致右膝嚴重受傷，經診斷為半月板損傷及韌帶斷裂，預計需長達8至9個月才能完全康復。

▲佐野岳錄綜藝節目發生意外受重傷。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，TBS於20日發表聲明，這起意外發生在11月18日，當時佐野岳正在挑戰節目招牌單元「怪物跳箱（Monster Box）」。他雖然成功飛越極高難度的17段（約2公尺46公分），卻在空中失去平衡，導致落地時右腳嚴重扭傷，本人當場表達感覺疼痛，在隨行救護人員建議下緊急送醫。

經精密檢查後，醫師診斷佐野岳受重傷，等待患部腫脹消退後，還要進行手術，且全治時期長達8至9個月，近期行走都必須依靠拐杖。經紀公司表示，佐野岳本人仍有意願繼續工作，但涉及肢體活動的演員工作，將視復原狀況與醫師商量後再做決定。

佐野岳是日本娛樂圈公認的「運動萬能」，去年12月才剛考取職業拳擊執照，如今卻因節目受重傷，令粉絲相當心疼。TBS對此公開致歉，表示雖然現場配有急救人員並注意安全，仍發生憾事，對佐野岳致上深切慰問，並承諾將徹底檢討節目製作的安全管理。