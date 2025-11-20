記者陳芊秀／綜合報導

台劇《如果我不曾見過太陽》是《想見你》幕後團隊的全新力作，在Netflix上線首週登上週排行第3，現在更衝上台灣日榜收視冠軍。該劇屬於暗黑校園懸疑題材，近日首度公開關鍵劇情片段，受害女學生面對父母激動追問「跟爸爸說是誰欺負妳」，短短58秒震驚觀眾，網友看完痛喊：「台灣要引進鞭刑！」

▲《如果我不曾見過太陽》58秒劇情片段首度公開。（圖／翻攝自YouTube）

《如果我不曾見過太陽》從描述暴雨殺人魔「李壬曜」有著不為人知的過去，牽引出校園時期一個被懷念，但卻不知所蹤的女學生名字「江曉彤」。最新曝光的片段中，李沐飾演的「曉彤」緊抱著背包，頭髮凌亂且額頭有傷，爸爸激動問「跟爸爸說誰欺負妳？是誰？妳趕快講那個人是誰妳說！」

而女兒曉彤流著淚，發抖說出「莊榮泰」後，爸爸立即轉身要有下一步動作，不料女兒繼續說出下一個名字「范維廷」，雙腳不禁後退再說「林孟宏……王宇翔……陳哲力……歐陽悌」。過程中穿插著曉彤遭多雙手壓制，尖叫崩潰、無助流淚的畫面，而媽媽聽著一個又一個名字出現，哽咽無聲，爸爸則由激動轉為瞪眼震驚，儘管影片不到一分鐘，爸媽與受害女兒的反應，傳達出沉重的傷痛。

▲女兒發抖說出加害者，沒想到不只一個名字。（圖／翻攝自YouTube）

這段影片自18日在社群網路首度公開，FB觀看數高達138萬，IG分享數超過3800次。儘管是戲劇卻傳達出性侵受害的殘酷現實，網友不禁激動留言：「性侵犯這種人不受法律制裁，關幾段時間後又出來繼續性侵，唯一的懲罰找殺手去鞭才可消恨」、「天啊！我有女兒，真的看了好心痛」、「鞭刑要執行很重要，因對方不知道被害人的痛」、「有女兒看這個心好痛」、「她每念一個名，心就揪一下，揪得更緊」、「台灣的立法委員何時才要施行鞭刑來嚴懲犯罪」。

▲李沐飾演受害女學生曉彤，每吐出一個加害者名字，雙腳顫抖後退。（圖／翻攝自YouTube）

飾演曉彤爸爸的是八點檔一線男星江宏恩，他2000年主演古裝八點檔《飛龍在天》轟動全台，至今網友見他仍喊出戲中名字「黃飛龍」。他入行至今36年，首度演出純串流劇集，網友認出熟悉演員留言「黃飛龍氣炸了」、「以前都看他演飛龍在天」。還有人歪樓「不好意思⋯我真的很想唱飛龍在天」、「飛龍飛龍飛上天」、「我看著他，他的脖子上都會讓我有條辮子幻影的感覺」。

▲曉彤爸爸是江宏恩飾演。（圖／翻攝自YouTube）

飾演曉彤媽媽的是陳孝萱，見到女兒顫抖說出加害者名字，且不只一人的哽咽反應，也令無數網友揪心回應「媽媽心好痛，好痛」。網友也有人坦言「這部真的太令人窒息了」、「父母面對這樣真的會崩潰」。

▲曉彤媽媽是陳孝萱飾演。（圖／翻攝自YouTube）