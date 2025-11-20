快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員金宇彬因廣告拍攝結緣女友申敏兒，兩人被爆出緋聞時大方認愛，交往數年以來，一起走過許多人生關卡，女友也在他身邊陪伴戰勝癌症。稍早，韓媒官宣，金宇彬、申敏兒預計在12月20日舉辦婚禮，儀式將以非公開形式進行。

▲金宇彬、申敏兒官宣要結婚了。（圖／翻攝IG）

金宇彬19日剛出席青龍電影獎，沒想到，20日就透過經紀公司官宣人生喜事，他與女友申敏兒相差5歲，2015年時合作Giordano廣告因此結緣，同年被爆出戀愛，兩人迅速承認關係，愛情長跑10年，這段關係低調，但時常被拍到兩人經常趁空到海外旅遊，感情深厚又甜蜜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金宇彬、申敏兒2015年時合作Giordano廣告結緣。（圖／翻攝自Giordano）



值得一得的是，金宇彬、申敏兒隸屬同間經紀公司，官方20日對外證實旗下演員的婚訊，「演員申敏兒與金宇彬在長久交往中建立起深厚的信任，並承諾成為彼此的伴侶，兩人的婚禮將於12月20日在首爾某處，邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非公開形式舉行。」

公司方面也補充表示：「請大家為即將作出人生重要決定的兩人送上溫暖的應援與祝福。今後兩人也會更加專注於演員本業，努力以更好的作品回報大家的喜愛。」