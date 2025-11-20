粿粿、家寧被SWAG鎖定！6爭議名人破尺度轉身…她上演「火車便當」

記者陳芊秀／綜合報導

粿粿被控婚內出軌，事業跌至谷底，陷入停工狀態，主打成人影音內容的平台SWAG發出合作邀約，網紅家寧也被找上，消息一出再掀網路熱議。過去不少藝人陷入爭議風暴，與SWAG合作引發話題，網友反應也呈現兩極。

統神

▲統神加入SWAG直播，首戰被狂摸。（圖／翻攝自SWAG）

有「亞洲統神」之稱的網紅張嘉航，以遊戲實況主起家，去年（2024）在直播評論黃子佼事件，言論提及「沒那麼嚴重」引發社會砲轟，並且被代言廠商切割，斷送業配收入。他今年加入SWAG直播，號稱尺度「無極限」，與兩位米歐、向日葵互動，包括被餵食「大熱狗」，被女優摸胸、大腿內側等敏感部位，真實反應呈現在鏡頭前，更有殘酷處罰「摸男優私密部位」，隨後竟當場嘔吐。

壹柒柒

▲前海龍蛙兵壹柒柒。（圖／記者黃克翔攝）

前陸軍海龍蛙兵士官長「壹柒柒」去年3月被同袍檢舉，和多名女性拍攝性愛片，更在網上以「會員制」兜售營利，後來遭國軍撤職。他加入成人平台SWAG拍片，對此陸軍司令部籲不宜用「海龍蛙兵」等有專名詞，他則說：「海龍蛙兵這四個字，我也是靠我自己辛苦半年得到的努力，是我應得的榮譽，而且不能因為我做的事情就不能用這四個字，還是能理解他們的立場，他們沒辦法正視這塊，我能接受不代表老前輩能接受，不會影響我。」

內內

▲內內直播與男友拍大尺度片。（圖／翻攝自IG）

陸軍八軍團2023年爆發影片外流風波事件，前軍團正妹輔導長內內隨後加入SWAG成為直播主，一時掀起全台議論。內內突破尺度在直播間與男友實戰，地點包括浴室、房間床上，還拍攝大尺度影片。她轉戰成人平台直播主，家人起初不知情，阿嬤得知後更是難以接受，但她認為這也是一份工作，最近還當起性暴力防治大使去校園演講。

陳沂

▲陳沂直播挑戰火車便當姿勢。（圖／翻攝自SWAG）

網紅陳沂時常評論時事，同時也捲入爭議，去年（2024）5月突然宣布加入SWAG，並聲稱「新一代情色教主」。她直播合體前海龍蛙兵壹柒柒和前副導長內內，在直播間挑戰辛辣尺度，跟壹柒柒大玩火車便當、空幹等姿勢。平台當時曾公開直播數據，觀看人數近3萬人，抖內金額接近1萬台幣，還不包含約6位數的直播價碼。

孫安佐

▲孫安佐直播打拳擊。（圖／翻攝自SWAG）

星二代孫安佐經歷不少爭議事件，包括美國涉及恐嚇公眾安全入獄、泰國呼麻事件等，一直備受外界矚目與討論。他去年（2024）曾合體陳沂在SWAG平台直播，大談第一次、約砲經驗，還在直播中與陳沂打起拳擊。

館長

▲館長打石膏直播對上兩性感美女。（圖／翻攝自SWAG）

網紅館長（陳之漢）今年也加入SWAG直播，首場直播找來日本AV界出道的「暗黑IU」艾悠、馬來西亞的高中林老師。不過他當時因為左手骨裂，還打著石膏現身，面對兩位性感美女，罕見出現結巴、手足無措的反應，直播人數超過4000人觀看。

